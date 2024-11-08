На Одещині внаслідок атаки БПЛА одна людина загинула, дев’ятеро постраждали

Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям

У ніч на 8 листопада в Одеській області через масовану атаку безпілотників один загиблий і дев'ятеро поранених, ще 15-ти мешканцям знадобилася психологічна допомога, зокрема дитині та вагітній жінці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в п'ятницю вранці.

Рятувальники врятували собаку фото: МВС України

«За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще дев'ятеро постраждали... Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, з них одна дитина та вагітна жінка», – сказано в телеграм-каналі МВС.

Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям фото: МВС України

Також повідомляється, що в приватному секторі пошкоджено житлові будинки. Пожежа спалахнула у двох житлових будинках. Крім того, рятувальники ліквідували пожежі в складських приміщеннях і автомобілях одного з підприємств. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

Піротехнічні підрозділи ДСНС проводили обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

Також уночі, 8 листопада, окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини. За даними ОВА, усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. Є інформація, що постраждало немовля трьох місяців. Станом на 05:45 відомо про 25 постраждалих.