На Хмельниччині вночі гриміли вибухи: влада повідомила про наслідки

Повітряна тривога за ніч лунала двічі: від 01:40 до 02:49 та від 04:11 до 04:43

Повітряна тривога у регіоні оголошувалася двічі

Вночі, 8 листопада, на території Хмельницької області під час нічних повітряних тривог ППО збила два ударних БпЛА. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежа ліквідована. Постраждалих чи загиблих немає», – написав він.

Зазначимо, що повітряна тривога за ніч лунала двічі: від 01:40 до 02:49 та від 04:11 до 04:43.

Також уночі, 8 листопада, окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини. За даними ОВА, усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. Є інформація, що постраждало немовля трьох місяців. Станом на 05:45 відомо про 25 постраждалих.