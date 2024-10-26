Російський удар по Дніпру відняв у поліцейського дружину і доньку

Загалом унаслідок атаки у Дніпрі загинуло четверо людей, ще 20 поранені

Унаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі, завданого пізно ввечері 25 жовтня, загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Загалом у Дніпрі загинуло четверо людей, ще 20 поранені. Російська атака по Києву забрала життя 14-річної дитини. Шість мешканців пошкоджених багатоповерхівок отримали травми. На Київщині внаслідок нічного удару ворога одна особа від отриманих ушкоджень померла в лікарні, також постраждала дитина 2011 р. н. Співчуття родинам загиблих…», – сказав очільник МВС.

Цієї ночі підрозділи ДСНС ліквідували сім пожеж, спричинених російським обстрілом. На деяких обʼєктах досі триває розбір завалів.

Нагадаємо, пізно ввечері 25 жовтня російські загарбники завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. За останніми даними, четверо людей загинули. 20 осіб отримали поранення.

Крім того, внаслідок нічної ворожої атаки на Київську область загинула жінка, постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі. Також у Києві внаслідок атаки БпЛА загинула дівчинка.