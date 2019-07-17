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    Фонтани на Русанівці знову не працюють: згоріла автоматика

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    Фонтан в акваторії Русанівського каналу - Фонтани на Русанівці знову не працюють: згоріла автоматика
    Фонтан в акваторії Русанівського каналу

    На фонтанному комплексі тривають ремонтні роботи

    В акваторії Русанівського каналу в Києві не працюють три фонтани. Про це повідомило спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд».

    «Після грози, яка відбулася 14 липня, згоріла автоматика трьох гейзерних водограїв на Русанівці із дванадцяти існуючих», - пояснили на підприємстві.

    Наразі тривають ремонтні роботи.

    Нагадаємо, у зв’язку із негодою 26 червня відбулося аварійне відключення фонтанів в акваторії Русанівського каналу. Під час обстеження електричних мереж та електрообладнання водограїв фахівці СВКП «Київводфонд» виявили пошкодження високовольтного електричного кабелю, таким чином частина фонтанів залишалась без електроживлення до усунення аварійної ситуації.

    4 липня була відновлена робота усіх фонтанів в акваторії Русанівського каналу. Працівники «Київводфонду» із залученням спеціалістів електротехнічної лабораторії усунули аварійну ситуацію, пов’язану із відсутністю електроживлення частини непрацюючих фонтанів.

    Фонтанний комплекс в акваторії Русанівського каналу, що складається з 12 фонтанів, свою роботу розпочав з 1 травня.

    Фонтани працюють у режимі світло-музичного шоу.

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