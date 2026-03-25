Підготовка Києва до наступної зими: які заходи з енергостійкості вже розпочато

Фахівці комунального підприємства «Київтеплоенерго» під час запуску нової модульної котельні у Пущі-Водиці

Київ розпочав підготовку до наступного опалювального сезону та вже реалізує план заходів з енергостійкості, на який передбачили понад 10 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інформує «Главком»

За словами Пантелеєва, серед пріоритетів – відновлення енергетичних об’єктів після російських обстрілів, розвиток когенерації та збільшення кількості резервних джерел живлення. Також у місті працюють над фізичним захистом енергетичної інфраструктури та підготовкою житлових будинків до можливих відключень.

«Громади можуть долучитися до програм співфінансування, які дозволяють зробити будинки автономними, енергостійкими та незалежними. Фактично перетворити їх на маленькі фортеці», – сказав Пантелеєв.

План енергостійкості розрахований не лише на наступну зиму, а на кілька років. Він містить короткострокові й середньострокові проєкти, зокрема розвиток децентралізованої енергетики.

У столиці також розраховують на підтримку держави, оскільки частина енергетичних проєктів має національне значення.

Нагадаємо, на засіданні координаційного центру київська влада представила план стійкості, який передбачає підготовку критичної інфраструктури до зими. Документом передбачається захистити 57 об'єктів критичної інфраструктури. Та встановити понад 200 МВт додаткової генерації для заживлення об'єктів тепло- і водопостачання, водовідведення та інших до кінця року. За словами глави уряду Юлії Свириденко, загальний бюджет плану стійкості Києва – 61,6 млрд грн. З них власні кошти міста становлять 10,6 млрд грн. Так, потреба в додатковому фінансуванні – 51 млрд грн.

Раніше Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.