Поліція Києва перевіряє заяву ветерана про побиття у ТЦК Шевченківського району

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію щодо побиття ветерана у приміщенні районного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Правоохоронці розповіли, що за словами ветерана, його побили у приміщенні ТЦК у Шевченківському районі Києва. Наразі чоловік у лікарні.

«До медичного закладу скеровано слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин та прийняття заяви. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Главком» писав, що Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заперечив інформацію про запровадження додаткових мобілізаційних заходів у столиці.

Також «Главком» писав, що в Україні суди масово виписують штрафи співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про грошові стягнення від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення вимоги знімати свою роботу на камеру.

Як відомо, з 17 липня 2024 року українське законодавство зобов’язало військових ТЦК проводити заходи з оповіщення громадян призовного віку за допомогою фото і відеофіксації. Тодішній міністр оборони Рустем Умєров затвердив спеціальну інструкцію, як повинні діяти військові ТЦК, фільмуючи на бодікамери чи відеореєстратори заходи оповіщення громадян. Через рік, у серпні 2025-го наступник Умєрова, міністр оборони Денис Шмигаль видав невідкладне доручення, згідно з яким: з 1 вересня 2025 року ТЦК повинні проводити свої рейди «виключно з використанням засобів відеофіксації (нагрудних камер) та дотримання вимог законодавства про їх застосування».