Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція Києва перевіряє заяву ветерана про побиття у ТЦК Шевченківського району

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: facebook.com/KyivMTCK

За словами ветерана, його побили у приміщенні ТЦК у Шевченківському районі Києва. Наразі чоловік у лікарні

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію щодо побиття ветерана у приміщенні районного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Правоохоронці розповіли, що за словами ветерана, його побили у приміщенні ТЦК у Шевченківському районі Києва. Наразі чоловік у лікарні.

«До медичного закладу скеровано слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин та прийняття заяви. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Главком» писав, що Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заперечив інформацію про запровадження додаткових мобілізаційних заходів у столиці.  

Також «Главком» писав, що в Україні суди масово виписують штрафи співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про грошові стягнення від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення вимоги знімати свою роботу на камеру. 

Як відомо, з 17 липня 2024 року українське законодавство зобов’язало військових ТЦК проводити заходи з оповіщення громадян призовного віку за допомогою фото і відеофіксації. Тодішній міністр оборони Рустем Умєров затвердив спеціальну інструкцію, як повинні діяти військові ТЦК, фільмуючи на бодікамери чи відеореєстратори заходи оповіщення громадян. Через рік, у серпні 2025-го наступник Умєрова, міністр оборони Денис Шмигаль видав невідкладне доручення, згідно з яким: з 1 вересня 2025 року ТЦК повинні проводити свої рейди «виключно з використанням засобів відеофіксації (нагрудних камер) та дотримання вимог законодавства про їх застосування».

Теги: Київ ТЦК скандал бійка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua