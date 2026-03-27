Лілія Ребрик стала Заслуженою артисткою України

Президент відзначив українських відомих діячів з нагоди Міжнародного дня театру

Сьогодня, 27 березня, відзначається Міжнародний день театру. З нагоди свята президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами відомих українських акторів. Однією з артистів, які отримали нагороди була актриса Лілія Ребрик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента.

Володимир Зеленський надав Лілії Ребрик почесне звання за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури й театрального мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність.

Лілії Ребрик було присвоєно звання заслуженої артистки України. «Ребрик Ліліані Іванівні – артистці драми – провідному майстру сцени Театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний Молодий театр», – йдеться у наказі президента.

До слова, звання народного, заслуженого артиста України та ще низку державних нагород отримали десятки інших українських акторів, талант яких відзначили у Міжнародний день театру.

Зеленський нагородив акторку Лілію Ребрик фото: Рresident.gov.ua

У своєму блозі в Іnstagram Лілія відреагувала на своє нове звання. Вона опублікувала сторис з наказом президента та висловила свої емоції стосовно цієї новини. «Ось така новина зранку», – написала Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик відреагувала на звання заслуженої артистки фото: Іnstagram/liliia.rebrik

Лілія Ребрик – відома українська акторка та телеведуча з Чернівців. Заслужена артистка з 2001 року працює акторкою у Київському академічному Молодому театрі. Професійну освіту Лілія Ребрик отримала у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Крім акторської діяльності в кіно та роботи у театрі Лілія Ребрик має неабиякий досвід телеведучої.

Її можна було побачити у ролі ведучої «Прогнозу погоди», шоу «Танцюють всі!» та «Неймовірні історії кохання» на телеканалі «СТБ». З 2017 року по 2022 рік Лілія Ребрик була ведучою програми «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна». Серед робіт Лілія Ребрик різноманітні проєкти, де вона з'являється як ведуча. Також серед її доробку десятки ролей у виставах у театрі та кіно.

До слова сьогодні, 27 березня відзначається Всесвітній день театру. У цей день святкують визначну роль театрального мистецтва в культурному розвитку суспільства, а також вітають усіх робітників театру від театральних режисерів, акторів і сценографів до білетерів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, ученим, діячам культури, спортсменам та журналістам за внесок у боротьбу проти російської агресії. Відзнаки «Золоте серце» отримали засновник благодійного фонду «Спільнота Стерненка» Сергій Стерненко та співачка Ірина Федишин.

Як повідомляв «Главком», Сергій Стерненко отримав відзнаку «Золоте серце» за організовані збори коштів для ЗСУ. АІрину Федишин отримала нагороду з рук президента за збір коштів на своїх концертах для ЗСУ та гуманітарних цілей.