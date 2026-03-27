Лілія Ребрик стала Заслуженою артисткою України

Юлія Відміцька

Українська акторка Лілія Ребрик отримала державну нагороду
фото: Наталія Царук

Президент відзначив українських відомих діячів з нагоди Міжнародного дня театру

Сьогодня, 27 березня, відзначається Міжнародний день театру. З нагоди свята президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами відомих українських акторів. Однією з артистів, які отримали нагороди була актриса Лілія Ребрик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента. 

Володимир Зеленський надав Лілії Ребрик почесне звання за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури й театрального мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність.

Лілії Ребрик було присвоєно звання заслуженої артистки України. «Ребрик Ліліані Іванівні – артистці драми – провідному майстру сцени Театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний Молодий театр», – йдеться у наказі президента.

До слова, звання народного, заслуженого артиста України та ще низку державних нагород отримали десятки інших українських акторів, талант яких відзначили у Міжнародний день театру.

фото: Рresident.gov.ua

У своєму блозі в Іnstagram Лілія відреагувала на своє нове звання. Вона опублікувала сторис з наказом президента та висловила свої емоції стосовно цієї новини. «Ось така новина зранку», – написала Лілія Ребрик.

фото: Іnstagram/liliia.rebrik

Лілія Ребрик – відома українська акторка та телеведуча з Чернівців. Заслужена артистка з 2001 року працює акторкою у Київському академічному Молодому театрі. Професійну освіту Лілія Ребрик отримала у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Крім акторської діяльності в кіно та роботи у театрі Лілія Ребрик має неабиякий досвід телеведучої.

Її можна було побачити у ролі ведучої «Прогнозу погоди», шоу «Танцюють всі!» та «Неймовірні історії кохання» на телеканалі «СТБ». З 2017 року по 2022 рік Лілія Ребрик була ведучою програми «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна». Серед робіт Лілія Ребрик різноманітні проєкти, де вона з'являється як ведуча. Також серед її доробку десятки ролей у виставах у театрі та кіно.

До слова сьогодні, 27 березня відзначається Всесвітній день театру. У цей день святкують визначну роль театрального мистецтва в культурному розвитку суспільства, а також вітають усіх робітників театру від театральних режисерів, акторів і сценографів до білетерів. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, ученим, діячам культури, спортсменам та журналістам за внесок у боротьбу проти російської агресії. Відзнаки «Золоте серце» отримали засновник благодійного фонду «Спільнота Стерненка» Сергій Стерненко та співачка Ірина Федишин.

Як повідомляв «Главком», Сергій Стерненко отримав відзнаку «Золоте серце» за організовані збори коштів для ЗСУ. АІрину Федишин отримала нагороду з рук президента за збір коштів на своїх концертах для ЗСУ та гуманітарних цілей.

Теги: театр Володимир Зеленський державні нагороди Лілія Ребрик акторка

Читайте також

Зеленський акцентував, що важливо реалізувати спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України
Зеленський: цієї зими ЗСУ втримали всі ключові оборонні позиції
7 березня, 17:37
Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження, заявив Зеленський
Зеленський пояснив, як конфлікт на Близькому Сході вплине на підтримку України
8 березня, 17:59
Сергій Притула розповів ексклюзивні деталі зустрічі з Володимиром Зеленським
Притула розповів, як матюкався із Зеленським на зустрічі 
11 березня, 09:34
В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне
Рекордні ціни на пальне. Зеленський розповів, яку допомогу отримають українці
12 березня, 11:07
Зеленський наголосив, що в Румунії є День української мови
В Україні з'явиться День румунської мови: дата
12 березня, 16:25
Зеленський у Мадриді обговорить оборонну співпрацю
Зеленський прибув до Іспанії: деталі візиту
18 березня, 11:26
Смерть Патріарха Філарета, збиття російського Ка-52. Головне за 20 березня 2026
Смерть Патріарха Філарета, збиття російського Ка-52. Головне за 20 березня 2026
20 березня, 21:22
Частину командирів бригад РФ замінили як покарання за брехню в офіційних доповідях, повідомив Зеленський
Зеленський погодив низку нових операцій проти РФ
22 березня, 20:23
Володимир Зеленський дав інтерв'ю закордонним медіа
«Росіяни повинні відчувати тиск». Президент заявив про відповідь на кожен удар РФ (відео)
Вчора, 13:25

Шоу-біз

«Це був маразм». Кондратюк розповів, як посварився з Оксаною Марченко
«Це був маразм». Кондратюк розповів, як посварився з Оксаною Марченко
Лілія Ребрик стала Заслуженою артисткою України
Лілія Ребрик стала Заслуженою артисткою України
Десять театрів в Україні, які заробляють найбільше грошей. Оприлюднено рейтинг
Десять театрів в Україні, які заробляють найбільше грошей. Оприлюднено рейтинг
Актор Андрій Ісаєнко розповів про брата, який став на бік окупантів
Актор Андрій Ісаєнко розповів про брата, який став на бік окупантів
День театру 2026. Історія свята та найкращі привітання
День театру 2026. Історія свята та найкращі привітання
Чи давали Віктору Павліку укол? Скандал у Палаці «Україна» прокоментувала лікарка, яку викликали до артиста
Чи давали Віктору Павліку укол? Скандал у Палаці «Україна» прокоментувала лікарка, яку викликали до артиста

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Сьогодні, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
