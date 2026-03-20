Стало відоме місце поховання Патріарха Філарета

Священний Синод вирішив виконати останю волю Патріарха Київського і всієї Руси-України

Вічний спочинок Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримає у Володимирському соборі, де він здійснював служіння пів століття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія під час заупокійної нічної літії за спочилим Патріархом.

Процесія вирушить зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору із зупинкою біля Святої Софії аж до Володимирського собору, де предстоятель УПЦ КП отримає останній спочинок.

Раніше «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

Там же було вказано і місце останнього спочинку. Філарет заповідав, аби його поховали саме у Володимирському соборі.

Духовний заповіт Патріарха Філарета

Нагадаємо, «Главком» писав, що після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя.