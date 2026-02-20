Головна Київ Новини
Справи Майдану: завершено розслідування щодо двох командирів «Беркута»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Справи Майдану: завершено розслідування щодо двох командирів «Беркута»
У період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько ста осіб
фото з відкритих джерел

ДБР продовжує роботу з притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинів проти учасників Революції Гідності

Екскомандирів батальйонів Харківського та Львівського «Беркута», а також помічника начальника штабу одного з цих підрозділів судитимуть через організацію вбивств учасників акцій протесту в Києві під час Революції Гідності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що 18 лютого 2014 року вище керівництво держави під виглядом проведення антитерористичної операції ухвалило рішення про силовий розгін Майдану в центрі Києва. Напередодні підрозділи «Беркута» додатково озброїли помповими рушницями та патронами, зокрема зі свинцевою картеччю і кулями, забороненими до застосування. Також використовувалися світлошумові гранати російського виробництва, які не проходили належної експертизи безпечності.

«У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року підрозділи «Беркута» з Харківської та Львівської областей під керівництвом обвинувачених разом з іншими силовиками неодноразово намагалися зачистити Майдан. Вони безпідставно застосували надмірну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю. Унаслідок цих дій загинули 12 осіб, понад 130 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, зокрема вогнепальні», – нагадали у ДБР.

Командир Львівського «Беркута», який мав громадянство РФ, згодом був позбавлений українського громадянства. Помічник начальника штабу, за даними слідства, привласнив вогнепальну зброю та приховав її, намагаючись ускладнити проведення балістичних експертиз і роботу слідчих.

Суд обрав обвинуваченим запобіжні заходи. На їхнє майно накладено арешт для забезпечення відшкодування шкоди.

Крім того, слідчі ДБР заочно повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу, якого вважають учасником злочинної організації, створеної колишнім Президентом України у 2010–2014 роках.

За даними слідства, його призначили на посаду після відмови попереднього керівника Генштабу підписати накази про залучення ЗСУ до проведення так званої антитерористичної операції 19 лютого 2014 року. Після призначення він організував блокування урядового кварталу, використання військової техніки для перешкоджання акціям протесту, перевезення особового складу МВС та інші дії, спрямовані на обмеження права громадян на мирні зібрання.

Загалом до виконання цих завдань залучили щонайменше 1790 військовослужбовців.

Йому інкримінують участь у злочинній організації, перевищення влади, незаконне перешкоджання проведенню акцій протесту та дезертирство. Після подій лютого 2014 року він залишив територію України та переховується в державі-агресорі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору ФСБ Олександру Бортнікову та ще 20 росіянам, які розпалювали національну ворожнечу та ненависть в Україні. 

Слідчі Бюро за сприяння Служби безпеки зібрали докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто очільника ФСБ проти України.

До слова, Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту «Другая Украина». Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

