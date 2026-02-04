Києво-Печерська лавра тимчасово закрилася для відвідувачів: причина

Однією з причин закриття Лаври є турбота про здоров’я гостей заповідника та його співробітників в умовах аномального холоду

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» оголосив про тимчасове призупинення роботи для екскурсій та вільного відвідування. Причиною такого рішення стали складні погодні умови та критичне зниження температури повітря в Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу закладу.

Адміністрація заповідника наголошує, що екстремальні температури вимагають особливого режиму утримання об’єктів культурної спадщини.

Також причиною закриття є турбота про здоров’я гостей заповідника та його співробітників в умовах аномального холоду.

Попри відсутність відвідувачів, внутрішня робота заповідника не припиняється. Технічні служби та персонал забезпечують життєдіяльність об’єктів у посиленому режимі. Заповідник відновить звичний режим роботи одразу після стабілізації погодних умов та потепління.

Нагадаємо, що через відсутність теплопостачання з 23 січня Києво-Печерська лавра була закрита для відвідувачів. А під час обстрілу столиці в ніч проти 24 січня були пошкоджені об’єкти Лаври.

Зокрема, постраждали Корпус №66 – вхідна частина до комплексу Дальніх печер, та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква). Вибухова хвиля вибила частину вікон і дверей, також у багатьох місцях пошкоджені фрагменти штукатурного оздоблення.

Як повідомлялося, у ніч на 24 січня Київ та область зазнали масованої комбінованої атаки з боку РФ. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники. За даними моніторингових ресурсів, по Києву та Київщині було використано шість балістичних ракет «Іскандер», дві гіперзвукові ракети 3М22 «Циркон», близько двох крилатих ракет 9М727 та приблизно чотири крилаті ракети Х-32. Також триває масована атака ударних БпЛА.

31 січня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» знову почав пускати відвідувачів, але доступною була лише територія Верхньої лаври, виставкові зали та дзвіниця залишалися зачиненими.