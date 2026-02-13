Прорив опалення у Києво-Печерській лаврі: під загрозою 4 тис. музейних експонатів

Після аварії у «Келії клирошан» рівень вологості сягав 90% на другому поверсі та до 69% на першому

Музейні предмети, що промокли, тимчасово перемістили до безпечніших зон

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» сталася масштабна аварія у фондосховищах, де зберігається державна частина Музейного фонду України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лист Міністерства культури та стратегічних комунікацій, що опинився у розпорядженні Liga.net.

За інформацією Мінкульту, аварія сталася 5 лютого 2026 року в корпусі №6. Прорив системи водяного опалення було зафіксовано в горищному просторі пам’ятки архітектури місцевого значення «Келії клирошан». Через прорив системи водяного опалення на горищі вода залила приміщення першого та другого поверхів, де зберігаються музейні предмети із груп «Негативи», «Графіка» й «Живопис».

За даними Мінкульту, у зоні ризику опинилися близько 4 тисяч експонатів. Вода переважно потрапила на зовнішні поверхні фондових шаф. Також зафіксовано локальне обсипання тиньку, проте опорні конструкції будівлі не постраждали.

Після аварії рівень вологості сягав 90% на другому поверсі та до 69% на першому, температура повітря становила близько +4,5 °C.

«Наразі у Заповіднику в постійному робочому режимі здійснюється комплекс заходів із ліквідації наслідків аварійної ситуації та стабілізації умов зберігання музейних предметів», – йдеться у листі Мінкульту.

Зокрема, почали термінове осушування фондових приміщень із залученням додаткового технічного обладнання. Музейні предмети, що промокли, тимчасово перемістили до безпечніших зон, а художники-реставратори та зберігачі фондів проводять пооб’єктний огляд експонатів для визначення ступеня пошкоджень і необхідних реставраційно-консерваційних робіт.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва у ніч проти 24 січня постраждали об'єкти заповідника «Києво-Печерська лавра». Вони межують із Дальніми печерами, яким понад десять століть.