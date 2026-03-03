«Вперше за всю історію». Начальник Троєщини Бахматов похвалився досягненням

За словами Бахматова, невелике кафе на 100 кв. м тепер приноситиме місту 840 тис. грн щорічно

Деснянська РДА перейшла на прозору оренду: за приміщення їдальні та місце під кавомат бюджет міста тепер отримуватиме понад мільйон гривень на рік

Голова Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов повідомив, що вперше в історії установи приміщення під кафе здали в оренду повністю офіційно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Бахматова.

За словами Бахматова, за площу у 100 квадратних метрів бюджет міста отримуватиме 840 тис. грн на рік, не враховуючи оплату комунальних послуг. Окремо легалізували й кавомат біля ЦНАПу: оренда двох квадратних метрів під ним коштуватиме 200 тис. грн щороку.

Голова Деснянської РДА повідомив, що процес оформлення оренди тривав із серпня по січень через спроби зриву торгів, атаки ботів та поширення фейків.

Попри високу вартість оренди, у закладі встановили доступні ціни: повноцінний обід коштує 120-150 грн, а фільтрована вода для відвідувачів є безкоштовною. Також у кафе можна придбати чай, каву та снеки.

Кавомат біля ЦНАПу тепер поповнюватиме міську скарбницю на 200 тис. грн щороку фото: Максим Бахматов/Facebook

Нагадаємо, Київ продовжує впроваджуючи прозору систему аукціонного розподілу місць для підприємницької діяльності. Зокрема, лише одне місце під пересувну торгівлю на вулиці Бастіонній було здано в оренду за рекордні 203 тис. грн на місяць.