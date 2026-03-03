Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Вперше за всю історію». Начальник Троєщини Бахматов похвалився досягненням

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Вперше за всю історію». Начальник Троєщини Бахматов похвалився досягненням
За словами Бахматова, невелике кафе на 100 кв. м тепер приноситиме місту 840 тис. грн щорічно
фото: Максим Бахматов/Facebook

Деснянська РДА перейшла на прозору оренду: за приміщення їдальні та місце під кавомат бюджет міста тепер отримуватиме понад мільйон гривень на рік

Голова Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов повідомив, що вперше в історії установи приміщення під кафе здали в оренду повністю офіційно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Бахматова.

За словами Бахматова, за площу у 100 квадратних метрів бюджет міста отримуватиме 840 тис. грн на рік, не враховуючи оплату комунальних послуг. Окремо легалізували й кавомат біля ЦНАПу: оренда двох квадратних метрів під ним коштуватиме 200 тис. грн щороку.

Голова Деснянської РДА повідомив, що процес оформлення оренди тривав із серпня по січень через спроби зриву торгів, атаки ботів та поширення фейків.

Попри високу вартість оренди, у закладі встановили доступні ціни: повноцінний обід коштує 120-150 грн, а фільтрована вода для відвідувачів є безкоштовною. Також у кафе можна придбати чай, каву та снеки.

Кавомат біля ЦНАПу тепер поповнюватиме міську скарбницю на 200 тис. грн щороку
Кавомат біля ЦНАПу тепер поповнюватиме міську скарбницю на 200 тис. грн щороку
фото: Максим Бахматов/Facebook

Нагадаємо, Київ продовжує впроваджуючи прозору систему аукціонного розподілу місць для підприємницької діяльності. Зокрема, лише одне місце під пересувну торгівлю на вулиці Бастіонній було здано в оренду за рекордні 203 тис. грн на місяць. 

Теги: Київ Троєщина Максим Бахматов оренда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 лютого, 09:19
Анатолій Куцевол показав сенаторам США наслідки російських атак на одну зі столичних ТЕЦ
Сенатори на власні очі побачили наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі столиці
17 лютого, 19:45
Ален Берсе наголосив на неприпустимості атак на цивільні об'єкти
Генсек Ради Європи відвідав пошкоджену російськими атаками ТЕЦ у Києві (фото)
18 лютого, 15:58
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
10 лютого, 19:19
У столиці запущено додаткові рейси міського експреса
У Києві запущено додаткові поїзди Kyiv City Express: розклад
17 лютого, 06:18
І поліціянти, і медики намагалися реанімувати чоловіка, але марно
У Києві під час затримання помер чоловік. Поліцейські показали відео з нагрудних камер
14 лютого, 16:56
Дорожники ремонтуватимуть ділянку проїжджої частини Набережного шосе від транспортної розв'язки мосту ім. Патона до Поштової площі
20 лютого у Печерському районі частково обмежено рух транспорту: де саме
20 лютого, 08:24
Майже 2,5 тис годин кияни провели фактично «на паузі» через тривоги, спричинені ворожими атаками
Чотири роки під сиренами: скільки часу кияни провели в укриттях з початку війни
24 лютого, 06:30
Внаслідок аварії кермувальник легковика та його 47-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані
ДТП на трасі Київ–Харків: легковик влетів у вантажівку, є постраждалі
24 лютого, 16:16

Новини

«Вперше за всю історію». Начальник Троєщини Бахматов похвалився досягненням
«Вперше за всю історію». Начальник Троєщини Бахматов похвалився досягненням
У Києві невідомі пошкодили написи на пам’ятнику Борису Патону (фото)
У Києві невідомі пошкодили написи на пам’ятнику Борису Патону (фото)
ФСБ в рясах використали Києво-Печерську лавру як центр проведення «спецоперації» – гендиректор заповідника
ФСБ в рясах використали Києво-Печерську лавру як центр проведення «спецоперації» – гендиректор заповідника
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Відрадному за 6 тис. грн (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Відрадному за 6 тис. грн (фото)
Технічний та кадровий колапс: як виживає Дніпровський суд Києва без тепла та світла
Технічний та кадровий колапс: як виживає Дніпровський суд Києва без тепла та світла
У Києві 3-8 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 3-8 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua