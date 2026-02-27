Гендиректор Києво-Печерської лаври пояснив, хто лобіював його звільнення у 2025 році

Максим Остапенко: «Задача стояла просто змінити керівництво заповідника – і не одного, а декількох, була запущена ціла кампанія»

Звільнення генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка у травні 2025 року лобіював тодішній керівник Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкульту Володимир Шорніков. Про це Остапенко, поновлений на посаді директора Лаври, розповів в інтерв’ю «Главкому».

Керівник заповідника зауважив, що торік Мінкульт, на той момент очолюваний Миколою Точицьким, звинуватив його в невиконанні закону, який тоді ще не вступив у силу: «На мою думку, мала місце недостатня та викривлена поінформованість керівництва про реальний стан справ. Колеги міністра, які відповідали за цей напрямок, замість того, щоб вивчити ситуацію і в галузі, і в Лаврі, почали робити якісь дуже швидкі кроки для швидкого результату, причому інколи ми (працівники заповідника – «Главком») навіть не розуміли, що від нас, власне, хочуть. Коли задача ставилася більш-менш коректно, ми її виконували. Коли ми не могли зрозуміти – просили, щоб нам дали роз'яснення».

Верховна Рада 20 серпня 2024 року ухвалила закон «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», у народі більш відомий як «Про заборону Московської церкви». Однак одна його норма набрала чинності лише через дев’ять місяців, у травні 2025 року. До цього часу релігійні громади могли добровільно змінити статути та розірвати єдність із Московським патріархатом.

За словами Остапенка, ті посадовці, які звинуватили його у зловживаннях, абсолютно проігнорували те, що заповідник має дуже обмежене державне фінансування в умовах війни. «Але ми продовжували працювати і будемо працювати надалі, залучаючи партнерів і благодійників, які готові допомагати Лаврі. Війна не знімає з нас вимоги захисту культурної спадщини і все, що з нею пов'язано», – наголосив гендиректор Лаври.

Остапенко називає звинувачення з боку Мінкульту у використанні неприродного кольору стін на виставці або у відновленні роботи кав'ярні на території заповідника необ’єктивними, оскільки ці речі були узгоджені договорами. «Уся ця робота велася прозоро, і необхідно було наповнювати бюджет заповідника для того, щоб закривати ті потреби, які держава не може закрити під час війни.Кав'ярня після мого звільнення продовжила свою роботу, працює і зараз, трошки в іншій юридичній формі, але це звичайний сервісний об'єкт, який потрібен всім відвідувачам», – вважає керівник Лаври.

На його думку, якби тоді в діяльності заповідника виявили щось незаконне, то були б і відповідні заяви у правоохоронні органи, утім цього не було. Причину свого звільнення Остапенко пояснює так: «Задача стояла просто змінити керівництво заповідника – і не одного, а декількох (24 квітня 2025 року Мінкульт тимчасово відсторонив від роботи гендиректорку Нацзаповідника «Софія Київська» Нелю Куковальську. Після перевірки її було поновлено на посаді – «Главком»), була запущена ціла кампанія».

Директор заповідника переконаний: між ним і тодішнім керівником Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкульту Володимиром Шорніковим виникли суттєві розбіжності щодо підходів до управління. «Він (Володимир Шорніков – «Главком») ніколи не працював у сфері культурної спадщини й не мав досвіду управління такими об'єктами, але зразу від нього почалися ці всі претензії, які дуже часто висловлювалися в незаконній формі, як це було і з моїм звільненням. Мене в позаробочий час на стоянці в приватній машині намагалися ознайомити з якимись документами», – нагадав співрозмовник.

За його словами, департамент, очолюваний Шорніковим, займався мікроменеджментом замість формування державної політики, пошуку фінансування тощо: «Розповідали, у який колір нам фарбувати стіни або як і в які корпуси переносити батареї. Там було й особисте зацікавлення в тому, щоб перевезти департамент на територію Києво-Печерської лаври, і все це було підпорядковано цим забаганкам. Тому я вважаю, що це була просто некоректна і достатньо непрофесійна поведінка чиновників. І вони, мені здається, трошки вводили в оману і самого міністра, який формував свою позицію на підставі тієї інформації, яку йому давали підлеглі».

Нагадаємо, 15 січня 2026 року Максима Остапенка поновили на посаді генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Попередній раз Остапенко очолив заповідник восени 2023-го. Через півтора року його було звільнено з гучним скандалом. Сам Остапенко називав це «знаменитим звільненням на капоті автомобіля», оскільки саме в такий спосіб він дізнався про розірвання трудового договору 21 травня 2025 року.

Тодішній очільник Мінкульту Микола Точицький пояснював: таке рішення було «відповіддю на слабку позицію у виконанні закону» про заборону діяльності «московських релігійних організацій». Водночас тодішній директор Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкульту Володимир Шорніков та голова Комісії з перевірки Лаври Олексій Жуков основні звинувачення висунули через нібито незаконні ремонтні роботи та діяльність кав'ярні на території заповідника.