На Фастівщині словесна перепалка закінчилася стріляниною в магазині: деталі від поліції

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили ручну гранату та підривач

На Фастівщині поліцейські затримали 35-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в торговельному павільйоні села Тарасівка. Як з’ясувалося під час обшуку, зловмисник зберігав удома ще й бойову гранату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Як повідомили правоохоронці, днями в селі Тарасівка у приміщенні торгівельного павільйону між двома чоловіками виник конфлікт. Після словесної перепалки фігурант завдав одного удару в обличчя 26-річному працівнику цього ж закладу та здійснив постріл в підлогу з пістолета. Після чого втік у невідомому напрямку.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місце перебування нападника.

«Під час обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські спільно з працівниками вибухотехнічної служби вилучили ручну гранату та підривач», – йдеться у повідомленні.

Порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

