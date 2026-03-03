Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Фастівщині словесна перепалка закінчилася стріляниною в магазині: деталі від поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Фастівщині словесна перепалка закінчилася стріляниною в магазині: деталі від поліції
Порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання
фото: Національна поліція України/Facebook

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили ручну гранату та підривач

На Фастівщині поліцейські затримали 35-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в торговельному павільйоні села Тарасівка. Як з’ясувалося під час обшуку, зловмисник зберігав удома ще й бойову гранату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Як повідомили правоохоронці, днями в селі Тарасівка у приміщенні торгівельного павільйону між двома чоловіками виник конфлікт. Після словесної перепалки фігурант завдав одного удару в обличчя 26-річному працівнику цього ж закладу та здійснив постріл в підлогу з пістолета. Після чого втік у невідомому напрямку.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місце перебування нападника.

«Під час обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські спільно з працівниками вибухотехнічної служби вилучили ручну гранату та підривач», – йдеться у повідомленні.

Порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Запоріжжі сталася стрілянина, яку розпочав неповнолітній хлопець. Підліток через необережність поранив самого себе. Відомо, що інцидент відбувся на подвірʼї багатоквартирного будинку, де хлопець 2010 року народження розпочав стрілянину. Після кількох пострілів з вогнепальної зброї у повітря, хлопець впав. Через це він ненароком поранив самого себе.

Раніше «Главком» писав про те, що в Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства той відкрив вогонь по правоохоронцях. Унаслідок цього загинули четверо поліцейських, ще одного правоохоронця поранено. 

Теги: Київщина стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 10 лютого 2026 року
9 лютого, 21:54
В області працювала ППО
На Київщині прогриміли вибухи
16 лютого, 03:34
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Школа, у якій сталася стрілянина
OpenAI виявила активність канадського стрільця ще за пів року до трагедії
21 лютого, 07:14
Евакуація жителів будинку
Пожежа у багатоповерхівці Вишгорода: рятувальники евакуювали 13 людей (фото)
4 лютого, 17:27
Рятувальник загинув через раптовий обвал конструкцій
На Київщині під час ліквідації наслідків удару РФ загинув молодий рятувальник
7 лютого, 20:47
Кубинські військові відкрили вогонь по швидкісному катеру з Флориди
Куба заявила, що відкрила вогонь по човну, який прибув зі США: є загиблі
25 лютого, 23:18
Кубинська влада заявила, що катер США увійшов у територіальні води країни та відкрив вогонь по прикордонному патрулю
NYT: судно, яке потрапило у перестрілку з кубинськими військовими, було цивільним
26 лютого, 00:31
Влада просить громадян зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації
На Київщині протягом дня буде чутно вибухи через роботи на гранітному кар'єрі
27 лютого, 08:39

Новини

У Києві викрито групу «ясновидиць», які ошукали родини військових на понад мільйон гривень
У Києві викрито групу «ясновидиць», які ошукали родини військових на понад мільйон гривень
Підрив гранати в хостелі у центрі Києва: нападнику загрожує 15 років в’язниці
Підрив гранати в хостелі у центрі Києва: нападнику загрожує 15 років в’язниці
Лютий був холоднішим за норму: підсумки погоди у столиці
Лютий був холоднішим за норму: підсумки погоди у столиці
На Фастівщині словесна перепалка закінчилася стріляниною в магазині: деталі від поліції
На Фастівщині словесна перепалка закінчилася стріляниною в магазині: деталі від поліції
«Вперше за всю історію». Начальник Троєщини Бахматов похвалився досягненням
«Вперше за всю історію». Начальник Троєщини Бахматов похвалився досягненням
У Києві невідомі пошкодили написи на пам’ятнику Борису Патону (фото)
У Києві невідомі пошкодили написи на пам’ятнику Борису Патону (фото)

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua