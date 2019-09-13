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    Футбольний матч внесе зміни у роботу столичної підземки в неділю

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    Футбольний матч внесе зміни у роботу столичної підземки в неділю

    На НСК «Олімпійський» відбудеться матч «Динамо» - «Десна»

    У неділю, 15 вересня, у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Десна» (Чернігів), можливі деякі зміни у роботі столичного метро.

    Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійська»,
    • «Площа Льва Толстого».

    Як відомо, матч між командами «Динамо» (Київ) та «Десна» (Чернігів) на НСК «Олімпійський» розпочнеться о 17:00.

    До слова, 7 вересня у Києві станцію метро «Почайна» зачиняли на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування. Втім, вибухівки у ході перевірки станції не виявили.

    Згодом поліція затримала жителя Києва за неправдиве повідомлення про замінування станції метро «Почайна». 

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