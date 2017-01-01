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    Головна новорічна ялинка приїде до Києва вже сьогодні

    Опівдні ялинка буде у центрі столиці
    Головну новорічну ялинку очікують на Софійській площі о 12-й годині. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook. «Ялинка на фінішній прямій! Минаємо Березівку (Київська область). Чекаємо на Софійській площі о 12:00!», - сказано у повідомленні. Нагадаємо, у понеділок 4 грудня о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав
    • Сьогодні, 11:36
    • Розсилка

    Опівдні ялинка буде у центрі столиці

    Головну новорічну ялинку очікують на Софійській площі о 12-й годині. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook.

    «Ялинка на фінішній прямій! Минаємо Березівку (Київська область). Чекаємо на Софійській площі о 12:00!», - сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, у понеділок 4 грудня о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав з території Івано-Франківської області до Києва.

    Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладело.

    Додамо, що вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень. 

    Декор ялинки і Софійській площі обійдеться в 2,7 млн грн. Прикрасять її приблизно тисячею іграшок і 3,6 км гірлянд, а також ліхтариками різної довжини: від 40 до 140 см.

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