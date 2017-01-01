Головна новорічна ялинка приїде до Києва вже сьогодні
- Сьогодні, 11:36
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Опівдні ялинка буде у центрі столиці
Головну новорічну ялинку очікують на Софійській площі о 12-й годині. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook.
«Ялинка на фінішній прямій! Минаємо Березівку (Київська область). Чекаємо на Софійській площі о 12:00!», - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок 4 грудня о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав з території Івано-Франківської області до Києва.
Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладело.
Додамо, що вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень.
Декор ялинки і Софійській площі обійдеться в 2,7 млн грн. Прикрасять її приблизно тисячею іграшок і