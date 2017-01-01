Головна новорічна ялинка приїде до Києва вже сьогодні

Опівдні ялинка буде у центрі столиці

Головну новорічну ялинку очікують на Софійській площі о 12-й годині. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook. «Ялинка на фінішній прямій! Минаємо Березівку (Київська область). Чекаємо на Софійській площі о 12:00!», - сказано у повідомленні. Нагадаємо, у понеділок 4 грудня о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опівдні ялинка буде у центрі столиці

Головну новорічну ялинку очікують на Софійській площі о 12-й годині. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook.

«Ялинка на фінішній прямій! Минаємо Березівку (Київська область). Чекаємо на Софійській площі о 12:00!», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок 4 грудня о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав з території Івано-Франківської області до Києва.

Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладело.

Додамо, що вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень.