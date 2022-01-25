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    На бульварі Дружби народів авто злетіло з висоти десяти метрів (фото)

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    Водій не впорався з керуванням і автомобіль злетів - На бульварі Дружби народів авто злетіло з висоти десяти метрів (фото)
    Водій не впорався з керуванням і автомобіль злетів
    фото: novyny.live

    Водій і пасажир були пристебнуті ременями безпеки, що врятувало їхнє життя

    У центрі Києва водій автомобіля не впорався з керуванням і автомобіль злетів з висоти десять метрів на жвавий бульвар. Про це повідомляє «Надзвичайне.Live».

    Водій кросовера рухався по дорозі з Печерська. У якийсь момент він не впорався з керуванням і автомобіль злетів з висоти десяти метрів на бульвар Дружби народів. У цей час на зазначеній ділянці досить щільний трафік, але кросовер зачепив тільки один легковий автомобіль приватної медичної клініки.

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    На бульварі Дружби народів авто злетіло з висоти десяти метрів (фото)
    На бульварі Дружби народів авто злетіло з висоти десяти метрів (фото)
    На бульварі Дружби народів авто злетіло з висоти десяти метрів (фото)
    На бульварі Дружби народів авто злетіло з висоти десяти метрів (фото)

    На щастя, ніхто з учасників дорожньо-транспортної пригоди не постраждав. Водій і пасажир були пристебнуті ременями безпеки. За їхніми словами, саме це і врятувало їм життя.

    Нагадаємо, рух у напрямку Києва ускладнений через ДТП на одеській трасі.

    До слова, на столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту.

    Як повідомлялося, п’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль аварія
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    На бульварі Дружби народів авто злетіло з висоти десяти метрів (фото)