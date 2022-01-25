На бульварі Дружби народів авто злетіло з висоти десяти метрів (фото)

Водій і пасажир були пристебнуті ременями безпеки, що врятувало їхнє життя

У центрі Києва водій автомобіля не впорався з керуванням і автомобіль злетів з висоти десять метрів на жвавий бульвар. Про це повідомляє «Надзвичайне.Live».

Водій кросовера рухався по дорозі з Печерська. У якийсь момент він не впорався з керуванням і автомобіль злетів з висоти десяти метрів на бульвар Дружби народів. У цей час на зазначеній ділянці досить щільний трафік, але кросовер зачепив тільки один легковий автомобіль приватної медичної клініки.

На щастя, ніхто з учасників дорожньо-транспортної пригоди не постраждав. Водій і пасажир були пристебнуті ременями безпеки. За їхніми словами, саме це і врятувало їм життя.

Нагадаємо, рух у напрямку Києва ускладнений через ДТП на одеській трасі.

До слова, на столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту.

Як повідомлялося, п’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві.