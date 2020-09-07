Минулого тижня невідомі «замінували» 15 об’єктів Києва



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На виклики про мінування виїжджали всі екстрені служби Фото ілюстративне

За тиждень надійшло два повідомлення про мінування шкіл у столиці

Впродовж минулого тижня, з 31 серпня по 6 вересня, підрозділи рятувальники та правоохоронцями було здійснено 15 виїздів на анонімні замінування та виявлення підозрілих предметів. Всього за 2020 рік здійснено такий 251 виїзд (за аналогічний період 2019 року 495 виїздів).

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За тиждень пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 250 виїздів.

З них вогнеборці ліквідували 109 пожеж та 9 аварій. Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 12 разів, ще 43 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом тижня в екосистемах міста Києва виникло 6 пожеж. Всього з початку року здійснено 414 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 132, 527 га.

За вказаний період на водних об’єктах Києва загинуло 2 особи. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах міста врятовано 7 осіб, загинуло 36 осіб, а саме: на р. Дніпро - 14 осіб, на озерах - 14 осіб, на інших водоймах міста – 8 осіб.

Як повідомлялося, 4 вересня надійшло повідомлення про замінування школи №263 на вул. Сержа Лифаря в Деснянському районі Києва.

1 вересня новий навчальний рік у гімназії №32 на вул. у центрі Києва почався не зі святкової лінійки і першого уроку, а з повідомлення про мінування будівлі. У будівлі гімназії працювали оперативні служби. Але вибухівки в навчальному закладі не виявили.