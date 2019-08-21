ГПУ: зниклих під Києвом матір й дочку вбили, підозрюваних затримали



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31-річна Юлія Зайковська і її 53-річна мати Надія Головач зникли по дорозі з Броварів

За версією правоохоронців, колишній чоловік потерпілої, діючи в змові зі своєю третьою дружиною, замовив і проплатив вбивство 53-річної жінки та її дочки

Правоохоронці заявили про розкриття вбивства двох жінок, які два дні тому зникли під Києвом.

Про це повідомила прессекретар генпрокурора Лариса Сарган.

Співробітники правоохоронних органів затримали чотирьох підозрюваних в організації та виконанні замовного вбивства двох жінок.

За інформацією Сарган, колишній чоловік потерпілої, з якою у нього тривають судові суперечки щодо поділу майна після розлучення, переслідуючи корисну мету, усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини і її дочки, діючи в змові зі своєю третьою дружиною, замовив і проплатив вбивство потерпілої та її дочки.

Для цього він скористався послугами раніше судимого за умисне вбивство. Життя двох людей замовники оцінили в $50 тисяч. Всіх причетних затримали.

Вбивство двох жінок, які два дні тому пропали під Києвом, розкрито. Підозрювані у вбивстві затримані.

Життя двох жінок замовники оцінили у $50тис!https://t.co/2TmHKHQFjh pic.twitter.com/5neS6fP8KC — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 20 серпня 2019 р.

Як повідомлялося, дзвінок на спецлінію «102» про зникнення жінок надійшов 18 серпня від жителя міста Бровари. Чоловік повідомив, що його співмешканка 31-річна Юлія Зайковська і її 53-річна мати, Надія Головач, виїхали 17 серпня о 20-й годині у напрямку столиці. Вже за пів години вони перестали виходити на зв'язок.

Поліція Київщини розшукувала двох зниклих жінок.

Згодом поліція знайшла під Києвом авто, на якому зникли мати з донькою.