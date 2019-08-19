Поліція знайшла під Києвом авто, на якому зникли мати з донькою (фото)



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Під час огляду на автомобілі експерт виявив відбитки пальців та біологічні зразки Фото: Нацполіція

Жінки 17 серпня виїхали на автомобілі Тойота з Броварів у напрямку столиці і зникли

Автомобіль Toyota Rav4, держномер АІ 2662 ЕЕ, на якому 31-річна Юлія Зайковська та її 53-річна мати, Надія Головач, 17 серпня виїхали з Броварів у Київ і зникли, розшукали працівники поліції Київщини на території Броварського району.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В салоні автівки поліцейські виявили та вилучили документи на транспортний засіб, водійське посвідчення, особисті речі зниклих жінок. Під час огляду на автомобілі експерт виявив відбитки пальців та біологічні зразки.

Оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження Юлії Зайковської та Надії Головач тривають.

Як повідомлялося, дзвінок на спецлінію «102» про зникнення жінок надійшов 18 серпня від жителя міста Бровари. Чоловік повідомив, що його співмешканка та її матір виїхали 17 серпня о 20-й годині у напрямку столиці. Вже за пів години вони перестали виходити на зв'язок. Поліція Київщини розшукує двох зниклих жінок.