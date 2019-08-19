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    Поліція знайшла під Києвом авто, на якому зникли мати з донькою (фото)

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    <p>Під час огляду на автомобілі експерт виявив відбитки пальців та біологічні зразки</p> - Поліція знайшла під Києвом авто, на якому зникли мати з донькою (фото)

    Під час огляду на автомобілі експерт виявив відбитки пальців та біологічні зразки

    Фото: Нацполіція

    Жінки 17 серпня виїхали на автомобілі Тойота з Броварів у напрямку столиці і зникли

    Автомобіль Toyota Rav4, держномер АІ 2662 ЕЕ, на якому 31-річна Юлія Зайковська та її 53-річна мати, Надія Головач, 17 серпня виїхали з Броварів у Київ і зникли, розшукали працівники поліції Київщини на території Броварського району.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В салоні автівки поліцейські виявили та вилучили документи на транспортний засіб, водійське посвідчення, особисті речі зниклих жінок. Під час огляду на автомобілі експерт виявив відбитки пальців та біологічні зразки.  

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    Оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження Юлії Зайковської та Надії Головач тривають.

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    Як повідомлялося, дзвінок на спецлінію «102» про зникнення жінок надійшов 18 серпня від жителя міста Бровари. Чоловік повідомив, що його співмешканка та її матір виїхали 17 серпня о 20-й годині у напрямку столиці. Вже за пів години вони перестали виходити на зв'язок. Поліція Київщини розшукує двох зниклих жінок. 

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