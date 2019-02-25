Грабежі і крадіжки: у неділю в Києві сталося дві сотні злочинів
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Більше половини скоєних у столиці злочинів - крадіжки
За минулу добу, 24 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 209 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед злочинів:
- вбивства — 1;
- розбійні напади — 1;
- грабежі — 2;
- хуліганства — 9;
- крадіжки — 120;
- незаконні заволодіння автотранспортом — 2.
У поліції зазначають, що у 31 випадку підозрювані особи встановлені.
Нагадаємо, минулої неділі, 17 лютого, у столиці було зафіксовано 234 злочини, з них найбільше крадіжок - 145. А вже 18 лютого до органів внутрішніх справ столиці надійшло 314 повідомлень про скоєння злочинів.