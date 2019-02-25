Грабежі і крадіжки: у неділю в Києві сталося дві сотні злочинів



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Більше половини скоєних у столиці злочинів - крадіжки

За минулу добу, 24 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 209 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед злочинів:

вбивства — 1;

розбійні напади — 1;

грабежі — 2;

хуліганства — 9;

крадіжки — 120;

незаконні заволодіння автотранспортом — 2.

У поліції зазначають, що у 31 випадку підозрювані особи встановлені.

Нагадаємо, минулої неділі, 17 лютого, у столиці було зафіксовано 234 злочини, з них найбільше крадіжок - 145. А вже 18 лютого до органів внутрішніх справ столиці надійшло 314 повідомлень про скоєння злочинів.