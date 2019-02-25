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    Грабежі і крадіжки: у неділю в Києві сталося дві сотні злочинів

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    Грабежі і крадіжки: у неділю в Києві сталося дві сотні злочинів

    Більше половини скоєних у столиці злочинів - крадіжки

    За минулу добу, 24 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 209 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед злочинів:

    • вбивства — 1;
    • розбійні напади — 1;
    • грабежі — 2;
    • хуліганства — 9;
    • крадіжки — 120;
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 2.

    У поліції зазначають, що у 31 випадку підозрювані особи встановлені.

    Нагадаємо, минулої неділі, 17 лютого, у столиці було зафіксовано 234 злочини, з них найбільше крадіжок - 145. А вже 18 лютого до органів внутрішніх справ столиці надійшло 314 повідомлень про скоєння злочинів.

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