Невідомі обстріляли будівлю суду у Києві



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Кулі пробили скло вікон на другому і третьому поверхах будівлі суду Фото: «Судово-юридична газета»

Обстріл проведено по вікнах кабінетів суддів

У вівторок, 12 березня, вранці невідомі вчинили напад на Голосіївський районний суд Києва.

Нападники зробили серію пострілів в стіни суду і по вікнах другого і третього поверхів будівлі. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Обстріл був проведений з тильного боку будівлі і спрямований в бік кабінетів суддів.

У суді подію пов'язують з професійною діяльністю.

На місці працюють експерти та співробітники правоохоронних органів.