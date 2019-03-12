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    Новини

    Невідомі обстріляли будівлю суду у Києві

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    Кулі пробили скло вікон на другому і третьому поверхах будівлі суду - Невідомі обстріляли будівлю суду у Києві
    Кулі пробили скло вікон на другому і третьому поверхах будівлі суду
    Фото: «Судово-юридична газета»

    Обстріл проведено по вікнах кабінетів суддів

    У вівторок, 12 березня, вранці невідомі вчинили напад на Голосіївський районний суд Києва.

    Нападники зробили серію пострілів в стіни суду і по вікнах другого і третього поверхів будівлі. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

    Обстріл був проведений з тильного боку будівлі і спрямований в бік кабінетів суддів.

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    Невідомі обстріляли будівлю суду у Києві
    Невідомі обстріляли будівлю суду у Києві
    Невідомі обстріляли будівлю суду у Києві
    Невідомі обстріляли будівлю суду у Києві
    Невідомі обстріляли будівлю суду у Києві
    Невідомі обстріляли будівлю суду у Києві

    У суді подію пов'язують з професійною діяльністю.

    На місці працюють експерти та співробітники правоохоронних органів.

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