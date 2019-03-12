Невідомі обстріляли будівлю суду у Києві
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Кулі пробили скло вікон на другому і третьому поверхах будівлі суду
Фото: «Судово-юридична газета»
Обстріл проведено по вікнах кабінетів суддів
У вівторок, 12 березня, вранці невідомі вчинили напад на Голосіївський районний суд Києва.
Нападники зробили серію пострілів в стіни суду і по вікнах другого і третього поверхів будівлі. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».
Обстріл був проведений з тильного боку будівлі і спрямований в бік кабінетів суддів.
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У суді подію пов'язують з професійною діяльністю.
На місці працюють експерти та співробітники правоохоронних органів.