Поліцейські затримали у Гідропарку зухвалого грабіжника (фото)



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Грабіжником виявися раніше судимий 27-річний мешканець Закарпатської області Фото: Нацполіція

Серед білого дня зловмисник вирвав із рук жінки сумку та втік

У столичному Гідропарку патрульні поліцейські затримали мешканця Закарпаття за пограбування жінки.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про пограбування киянки на території Гідропарку. На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, до поліцейських звернулася 23-річна потерпіла, яка надала прикмети зловмисника та вказала напрямок, у якому той зник.

«Отримавши орієнтування, патрульні розпочали пошуки зловмисника. Згодом побачили незнайомця, який підходив під наданий опис. Під час поверхневого огляду у зловмисника виявили та вилучили гроші, а сумку, яку він встиг позбутися, знайшли неподалік», - повідомив правоохоронець.

Правопорушником виявися 27-річний мешканець Закарпатської області, раніше судимий за аналогічний злочин. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дніпровського управління поліції оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.