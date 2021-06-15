Грандіозна подія, на яку давно чекали: у Києві відбудеться світова прем’єра балету «Данте»

Сучасна балетна постановка Національної опери України реалізована спільно з італійцями

25 та 27 червня в Національній опері України ім. Т. Г. Шевченка відбудеться світова прем'єра українсько-італійського мистецького проєкту – двохактного балету за мотивами творів Данте Аліг’єрі «Нове життя» та «Божественна комедія». Про це повідомляється на сайті театру.

У 2021 році Італія та уся світова культурна громадськість відзначає 700-річчя з дня смерті Данте Аліг'єрі, одного з найвидатніших поетів і мислителів епохи Середньовіччя, символу єдності країни та провісника нової європейської культурної цивілізації.

Тож сучасна балетна постановка Національної опери України, реалізована спільно з Посольством Італії в Україні та Італійським інститутом культури в Україні, офіційно увійшла до всесвітньої мистецької програми «Dante 700 nel mondo» («Данте 700 у світі»).

Над новою ініціативою працювали:

Хореограф, балетмейстер-постановник та автор лібрето – випускник Київського державного хореографічного училища, а нині – художній керівник балету та головний хореограф Theatre Kiel (Німеччина) Ярослав Іваненко

Диригент-постановник – Олексій Баклан

Відеосценографи – Давіде Брокколі та Лівіо Савіні (Італія)

Сценограф – Станіслав Петровський

Художник костюмів – Ганна Іпатьєва

Координатор міжнародної участі в проєкті – Нікола Франко Баллоні.

Головні партії у прем’єрних виставах 153-го сезону виконають:

Денис Недак, Микита Сухоруков – Данте

Тетяна Льозова, Ольга Голиця – Беатріче

Ярослав Ткачук, Віталій Нетруненко – Вергілій

Відеосценографія, створена італійськими візуальними дизайнерами, надає виставі додатковий вимір: за допомогою провідних сучасних відеотехнологій і спецефектів глядач опиняється разом із Данте та його коханою Беатріче то в чарівній атмосфері середньовічної Флоренції, то в потойбічному світі – в містичних дантових колах Пекла та Раю.

У постановці використані фрагменти творів Ріхарда Вагнера, Антоніна Дворжака, сучасна музика духовника православної ассірійської громади у Грузії, схіархімандрита Серафіма (Біт-Харібі) та частини з симфоній знаменитого італійського композитора Еціо Боссо (Ezio Bosso, 1971-2020), що вперше виконуватимуться в Україні.