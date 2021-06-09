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    Вистави просто неба. Київський театр ляльок відкрив літній майданчик (фото)

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    Літній театральний майданчик розташований&nbsp;поряд зі станцією метро &laquo;Лівобережна&raquo; - Вистави просто неба. Київський театр ляльок відкрив літній майданчик (фото)
    Літній театральний майданчик розташований поряд зі станцією метро «Лівобережна»
    Фото: Валентин Мондриївський/Facebook

    Вистави для юних глядачів на свіжому повітрі проходитимуть щосуботи та щочетверга

    У Київському театрі ляльок на лівому березі Дніпра відкрилась нова театральна сцена на свіжому повітрі за адресою: вул. Шептицького, 1-Б, що поряд зі станцією метро «Лівобережна». Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

    «Відтепер переглядати вистави просто неба юні глядачі зможуть щосуботи та щочетверга на новій театральній сцені. Для цього тут облаштували відкритий літній майданчик зі спеціальним шатром, що захищатиме від дощу та яскравих променів сонця», – розповів Мондриївський.

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    Вистави просто неба. Київський театр ляльок відкрив літній майданчик (фото)
    Вистави просто неба. Київський театр ляльок відкрив літній майданчик (фото)

    За його словами, наразі в арсеналі лялькового театру майже 50 вистав, які щороку поповнюються, з огляду на смаки та побажання маленьких та дорослих глядачів.

    Афішу вуличних вистав можна знайти на фейсбук сторінці театру. А з основним репертуаром Київського театру ляльок, який знаходиться на вул. Миропільській, 1 (поряд зі ст. метро «Чернігівська»), можна ознайомитися на сайті.

    Мондриївський додав, що столична влада на чолі з Віталієм Кличком безумовно підтримуватиме такі проєкти для киян та сприятиме їхньому розвитку.

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    Теги: Київ діти театр КМДА карантин
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    Вистави просто неба. Київський театр ляльок відкрив літній майданчик (фото)