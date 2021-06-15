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    Розпочато реконструкцію кінотеатру «Братислава»: що і за які кошти буде зроблено

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    Ремонт кінотеатру &laquo;Братислава&raquo; планували розпочати у 2019 році - Розпочато реконструкцію кінотеатру «Братислава»: що і за які кошти буде зроблено
    Ремонт кінотеатру «Братислава» планували розпочати у 2019 році
    Фото з відкритих джерел

    Кінотеатр має стати мультифункціональним центром

    Розпочато роботи з реконструкції кінотеатру «Братислава» на вулиці Олександра Архипенка, 5 поблизу набережної в Оболонському районі. Про це повідомила депутатка Київської міської ради, перша заступниця голови Постійної комісії з питань власності Ганна Свириденко, інформує пресслужба Київради.

    Як зазначила депутатка, у цьому році з бюджету міста було виділено 7 млн грн на ремонтні роботи.

    «Загальна вартість робіт складає 96 млн грн. На кошти, які виділило у цьому році місто, за тендером визначено підрядника. Він виконає роботи з ремонту покрівлі, щитової, укріплення зовнішнього фундаменту та вивезення сміття, яке захаращує кінозалу. Ці заплановані роботи будуть виконані за 3-4 місяці», – розповіла Свириденко.

    За її словами, після виконання першочергових необхідних робіт, буде продовжено реконструкцію. Водночас кінотеатр зможе поки що працювати, та попередні роботи не заважатимуть звичайному процесу функціонування закладу.

    «Кінотеатр – унікальний. І для того, щоб він став мультифункціональним центром, йому необхідна ревіталізація приміщення, а також розробка програмної діяльності центру відповідно до запитів місцевої громади. Центр стане дискусійною платформою для громадських ініціатив та буде функціонувати за принципом «відкритого простору» для незалежних операторів культурних послуг», – наголосила Свириденко.

    Нагадаємо, у 2019 році комунальне підприємство «Київкінофільм» оголосило тендер на капітальний ремонт кінотеатру «Братислава» з очікуваною вартістю 98 млн грн.

    Капремонт планували розпочати у 2019 році й завершити до кінця 2021 року.

    Один із попередніх варіантів проєкту ремонту кінотеатру
    Один із попередніх варіантів проєкту ремонту кінотеатру

    На цокольному поверсі планують створити дві кінозали і клуб східних мистецтв. На першому поверсі – вестибюль, каси, фудкорт, відео-бар, гардероб і вбиральні. Другий поверх пропонують віддати під дитячі гуртки, розважальні зали та гримерні. На прилеглій території пропонують створити роллердром, скейт-майданчик, майданчик для занять йогою, дитячий майданчика та літній кінотеатр.

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    Теги: Київ ремонт театр реконструкція
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    Розпочато реконструкцію кінотеатру «Братислава»: що і за які кошти буде зроблено