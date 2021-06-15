Розпочато реконструкцію кінотеатру «Братислава»: що і за які кошти буде зроблено

Кінотеатр має стати мультифункціональним центром

Розпочато роботи з реконструкції кінотеатру «Братислава» на вулиці Олександра Архипенка, 5 поблизу набережної в Оболонському районі. Про це повідомила депутатка Київської міської ради, перша заступниця голови Постійної комісії з питань власності Ганна Свириденко, інформує пресслужба Київради.

Як зазначила депутатка, у цьому році з бюджету міста було виділено 7 млн грн на ремонтні роботи.

«Загальна вартість робіт складає 96 млн грн. На кошти, які виділило у цьому році місто, за тендером визначено підрядника. Він виконає роботи з ремонту покрівлі, щитової, укріплення зовнішнього фундаменту та вивезення сміття, яке захаращує кінозалу. Ці заплановані роботи будуть виконані за 3-4 місяці», – розповіла Свириденко.

За її словами, після виконання першочергових необхідних робіт, буде продовжено реконструкцію. Водночас кінотеатр зможе поки що працювати, та попередні роботи не заважатимуть звичайному процесу функціонування закладу.

«Кінотеатр – унікальний. І для того, щоб він став мультифункціональним центром, йому необхідна ревіталізація приміщення, а також розробка програмної діяльності центру відповідно до запитів місцевої громади. Центр стане дискусійною платформою для громадських ініціатив та буде функціонувати за принципом «відкритого простору» для незалежних операторів культурних послуг», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, у 2019 році комунальне підприємство «Київкінофільм» оголосило тендер на капітальний ремонт кінотеатру «Братислава» з очікуваною вартістю 98 млн грн.

Капремонт планували розпочати у 2019 році й завершити до кінця 2021 року.

Один із попередніх варіантів проєкту ремонту кінотеатру

На цокольному поверсі планують створити дві кінозали і клуб східних мистецтв. На першому поверсі – вестибюль, каси, фудкорт, відео-бар, гардероб і вбиральні. Другий поверх пропонують віддати під дитячі гуртки, розважальні зали та гримерні. На прилеглій території пропонують створити роллердром, скейт-майданчик, майданчик для занять йогою, дитячий майданчика та літній кінотеатр.