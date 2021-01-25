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    Грип крокує Києвом: за тиждень понад 11 тис. хворих

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    Зростання захворюваності на грип у Києві&nbsp;відбулося за рахунок дорослого населення - Грип крокує Києвом: за тиждень понад 11 тис. хворих
    Зростання захворюваності на грип у Києві відбулося за рахунок дорослого населення
    Фото з відкритих джерел

    Захворюваність на грип і ГРВІ у Києві зросла на 3,6% порівняно з попереднім тижнем

    У Києві за третій тиждень 2021 року зареєстровано 11154 хворих на грип і ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 49,8%. Наразі показник захворюваності становить 375,9.

    Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип і ГРВІ на 3,6% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 2687 (зниження на 8,2%), дорослих – 8467 (зростання на 7,9%).

    У структурі захворюваності діти становлять 24,1%, а на попередньому тижні – 27,2%. Серед школярів захворюваність знизилася на 10,8% – зареєстровано 1148 випадків.

    До медичних закладів за третій тиждень госпіталізовано 385 осіб, із них 30 – діти.

    Нагадаємо, у Києві за тиждень з 11 по 17 січня було зареєстровано майже 11 тисяч хворих на грип і ГРВІ

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1191812
    • Одужали
      947514
    • Хворіють
      222437
    • Померли
      21861

    Як повідомлялося, за минулу добу, 24 січня, у Києві коронавірус виявлено у 146 людей. Це на 94 особи менше більше, ніж за попередню добу (за добу 23 січня було 240 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 126264 випадки захворювання на Covid-19.

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    Теги: Київ грип епідемія кияни коронавірус
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