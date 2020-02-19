Поліція попереджає мешканців Київщини про інтернет-шахраїв



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Правоохоронці дали поради, як не стати жертвами інтернет-зловмисників

Шахрайство в інтернеті набуває все більших масштабів, злочинці постійно вигадують нові схеми, аби заволодіти грошима громадян. Зокрема, днями у м. Фастів на Київщині двоє місцевих жителів потрапили на «гачок» аферистів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Довірливі чоловіки, не переконавшись у безпечності онлайн-купівлі, перерахували псевдопродавцям повну вартість товару, натомість ніякої покупки не отримали.

Поліція нагадує: «Щоб не стати жертвами інтернет-зловмисників ні в якому разі не повідомляйте нікому дані банківських карток, пін-коди, персональну та іншу приватну інформацію, здійснюйте покупки лише в перевірених інтернет-магазинах. Товари і послуги треба сплачувати після отримання та перевірки якості. Також зазначимо, що співробітники фінансових установ ніколи не дзвонять клієнтам і не питають у них пін-коди, паролі та інші дані».

Поліція Київщини закликає громадян бути обачними, щоб не стати жертвами шахраїв, а в разі вчинення правопорушення негайно звертатися до найближчого відділення поліції або телефонувати на «102».

Нагадаємо, нещодавно відділом нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури Києва у співпраці із оперативним відділом державної установи «Київський слідчий ізолятор» викрито двох ув’язнених, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами жінки.

Як повідомлялося, у Києві викрито шахраїв, які за $150 тис. продавали посади у владі.

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