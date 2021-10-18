Гроші під ногами. Кияни активно заробляють на каштанах

Після переробки каштани будуть використані фармацевтичними компаніями

Мешканці Києва активно заробляють на каштанах – збирають плоди на вулицях і здають у пункти вторинної сировини. За один кілограм можна отримати 2 грн. Про це повідомляє «Сьогодні».

Хоча ціна за кілограм і невелика, самі плоди важкі й приносять їх у дуже великій кількості. Тож, якщо постаратися, можна непогано заробити.

Кияни несуть мішки каштанів до пунктів прийому Фото: «Сьогодні»

Проте, слід зазначити, що ціна за каштани не змінилася з 2019 року – тоді плоди теж приймали по 2 грн за кілограм.

Як стверджують комунальники, після переробки каштани будуть використані фармкомпаніями для виготовлення різних медичних препаратів і косметологічних засобів (наприклад, крему).

Що ще можна здати в пункт приймання вторсировини

У пунктах прийому макулатури візьмуть непотрібні книги та застарілі документи, старі газети та журнали, картонне пакування.

Якщо накопичилося багато всіляких скляних пляшок з-під соняшникової олії, вина та інших продуктів, то їх можна віднести в пункт прийому склотари.

Розбите скло можна здати в пункті прийому склобою.

Пункт прийому пластику візьме пластикову тару, поліетилен. Тут же можуть прийняти пластикові кришки, контрольні кільця.

Приймають у пунктах вторинної сировини Києва і текстильні матеріали. Можна здати ватяні ковдри, лляні простирадла, одяг з бавовняної, вовняної або напіввовняної тканини.

Є пункти, які беруть зношені автомобільні шини.

Нагадаємо, у вересні в Києві Центр управління відходами відкрив мобільні пункти приймання старої техніки. Кияни мали змогу здати безкоштовно на утилізацію будь-яку техніку — від дротів, навушників і блендерів до холодильників та пральних машинок.