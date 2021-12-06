У ресторані в центрі Києва силовики жорстко затримали Мілевського (відео 18+)

Артема Мілевського та його агента затримали в ресторані Boho

Причини затримання колишнього гравця «Динамо» і збірної України наразі невідомі

У ресторані в центрі Києва правоохоронці затримали колишнього гравця київського «Динамо» та збірної України Артема Мілевського. Про це повідомляє APnews.

Інцидент стався в ресторані Boho.

Також затримали й агента ексфутболіста Олександра Панкова. Причина затримання наразі невідома.

При цьому люди, які діяли в обмундируванні з позначками СБУ та з автоматами, поводилися досить жорстко та агресивно із затриманими. Після цього колишнього футболіста та його агента вивели з приміщення.

Відео затримання видання APnews отримало від очевидців.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

Наразі телефони Мілевського та Панкова не відповідають. Також жодним чином не прокоментували ситуацію і в правоохоронних органах.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Артем Мілевський оголосив про завершення професійної кар'єри. Крім «Динамо», він встиг пограти за турецький «Газіантепспор», хорватський «Хайдук», румунську «Конкордію», «Динамо» з Бресту, російський «Тосно» та угорську «Кішварду». Останнім його клубом став «Минай».