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    У ресторані в центрі Києва силовики жорстко затримали Мілевського (відео 18+)

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    Артема Мілевського та його агента затримали в ресторані&nbsp;Boho - У ресторані в центрі Києва силовики жорстко затримали Мілевського (відео 18+)
    Артема Мілевського та його агента затримали в ресторані Boho
    фото: APnews

    Причини затримання колишнього гравця «Динамо» і збірної України наразі невідомі

    У ресторані в центрі Києва правоохоронці затримали колишнього гравця київського «Динамо» та збірної України Артема Мілевського. Про це повідомляє APnews.

    Інцидент стався в ресторані Boho.

    Також затримали й агента ексфутболіста Олександра Панкова. Причина затримання наразі невідома.

    При цьому люди, які діяли в обмундируванні з позначками СБУ та з автоматами, поводилися досить жорстко та агресивно із затриманими. Після цього колишнього футболіста та його агента вивели з приміщення.

    Відео затримання видання APnews отримало від очевидців.

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

    Наразі телефони Мілевського та Панкова не відповідають. Також жодним чином не прокоментували ситуацію і в правоохоронних органах.

    Нагадаємо, у вересні 2021 року Артем Мілевський оголосив про завершення професійної кар'єри. Крім «Динамо», він встиг пограти за турецький «Газіантепспор», хорватський «Хайдук», румунську «Конкордію», «Динамо» з Бресту, російський «Тосно» та угорську «Кішварду». Останнім його клубом став «Минай».

    Теги: СБУ Київ Артем Мілевський
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    У ресторані в центрі Києва силовики жорстко затримали Мілевського (відео 18+)