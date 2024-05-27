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Пил з пустелі, «брудні» дощі та погода у червні: синоптики дали прогноз

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пил з пустелі, «брудні» дощі та погода у червні: синоптики дали прогноз
Україну вже двічі за весну накривав пил із пустелі
фото з відкритих джерел

Кінець травня та перші дні червня в Україні очікуються теплими, місцями з грозовими дощам

Наприкінці травня Україну накриє пил з пустельних регіонів Центральної Азії. Він очікується в Україні 28-29 травня, що спричинить хмарність, погіршення видимості та можливі «брудні» дощі. Про це повідомив керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

«Північно – східний антициклон прямуючи на Каспій, 28-29 травня поверне вітер на південно-східні румби. При такій синоптичній ситуації створюються ідеальні умови для транскордонного перенесення у наш регіон повітря з пиловими частками із каспіфйсьткої низовини», – наголосив Постригань.

У суху погоду за таких умов спостерігається погіршення видимості та помутніння неба, а коли ці частинки потрапляють у вологу повітряну масу, то випадає «брудний дощ», який ми вже побачили 24 квітня 2024.

За синоптичними розрахунками, на покращення ситуації, очищення повітря можна розраховувати 30.05.2024.

«Як відомо, частинки пилу можуть спричиняти подразнення слизових оболонок, кашель та чхання. Особливо це небезпечно для людей, які страждають на захворювання органів дихання, алергічні реакції та людей похилого віку. Тому бажано обмежити перебування на відкритому повітрі, а також зачиняти вікна в оселях та частіше проводити вологе прибирання», – додав Постригань.

Кінець травня та перші дні червня в Україні очікуються теплими, місцями з грозовими дощами, які у другій половині тижня охоплять більшість областей. У перший місяць літа буде без надзвичайних аномалій та з опадами у межах норми. Буде тепла погода, подекуди до спеки. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря у червні передбачається 19−23°, в гірських районах 16−19° тепла, що на 1.5−2° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 49−90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 117−171 мм, що в межах норми.

Як повідомлялося, 27 травня у низці областей пройдуть короткочасні дощі. Температура вдень сягатиме до 22-27° тепла. 

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Теги: погода синоптик дощ

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