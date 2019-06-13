Хрусткі огірки, солодка полуниця: киян запрошують на продуктові ярмарки (адреси)



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Сьогодні ярмарки відбудуться у семи районах столиці

У четвер, 13 червня, у столиці відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Ярмарки пройдуть за сприянням Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, сьогодні ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

Як повідомлялося, продуктові ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.