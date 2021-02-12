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    Хто в Києві більше хворіє на коронавірус: статистика

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    <p>Із підтверджених випадків серед хворих у столиці 58% жінок&nbsp;</p> - Хто в Києві більше хворіє на коронавірус: статистика

    Із підтверджених випадків серед хворих у столиці 58% жінок 

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання – серед активної частини киян

    Найбільше на коронавірус хворіють кияни віком 30-49 років – 40,1% з усіх, хто захворів за період пандемії. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Трохи загальної статистики, бо часто питають, хто в Києві більше хворіє на коронавірус», – написав мер.

    За статтю:

    • 58% жінок – 76613 випадків,
    • 42% чоловіків – 54 934 людини,
    • 6,6% дітей – 8 659 дітей: 4438 хлопчиків та 4221 дівчинка.

    За віковими категоріями:

    • діти до 17 років – 6,6%,
    • кияни 18-29 років – 13,4%,
    • 30-49 років – найбільш вражена категорія – 40,1%,
    • кияни віком 50-64 років – 25,7%,
    • люди 65 років та старше – 14,2%.

    Від початку пандемії у столиці померли від вірусу 2492 людини:

    • 1355 чоловіків – 54,4%,
    • 1137 жінок – 45,6%.

    «Найбільше випадків захворювання – серед активної частини суспільства – людей 30-49 років. Старші люди більше дослухаються до рекомендацій і дотримуються правил. Я закликаю всіх не нехтувати правилами і берегти себе!» – наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1249646
    • Одужали
      1084608
    • Хворіють
      141267
    • Померли
      23771

    Як повідомлялося, за минулу добу, 11 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 348 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 10 лютого було 335 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 131547 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ статистика кияни коронавірус
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