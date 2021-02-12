Хто в Києві більше хворіє на коронавірус: статистика
Із підтверджених випадків серед хворих у столиці 58% жінок
Найбільше випадків захворювання – серед активної частини киян
Найбільше на коронавірус хворіють кияни віком 30-49 років – 40,1% з усіх, хто захворів за період пандемії. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Трохи загальної статистики, бо часто питають, хто в Києві більше хворіє на коронавірус», – написав мер.
За статтю:
- 58% жінок – 76613 випадків,
- 42% чоловіків – 54 934 людини,
- 6,6% дітей – 8 659 дітей: 4438 хлопчиків та 4221 дівчинка.
За віковими категоріями:
- діти до 17 років – 6,6%,
- кияни 18-29 років – 13,4%,
- 30-49 років – найбільш вражена категорія – 40,1%,
- кияни віком 50-64 років – 25,7%,
- люди 65 років та старше – 14,2%.
Від початку пандемії у столиці померли від вірусу 2492 людини:
- 1355 чоловіків – 54,4%,
- 1137 жінок – 45,6%.
«Найбільше випадків захворювання – серед активної частини суспільства – людей 30-49 років. Старші люди більше дослухаються до рекомендацій і дотримуються правил. Я закликаю всіх не нехтувати правилами і берегти себе!» – наголосив Кличко.
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Всього1249646
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Одужали1084608
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Хворіють141267
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Померли23771
Як повідомлялося, за минулу добу, 11 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 348 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 10 лютого було 335 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 131547 випадків захворювання на Covid-19.