Хто в Києві більше хворіє на коронавірус: статистика

Найбільше випадків захворювання – серед активної частини киян

Найбільше на коронавірус хворіють кияни віком 30-49 років – 40,1% з усіх, хто захворів за період пандемії. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Трохи загальної статистики, бо часто питають, хто в Києві більше хворіє на коронавірус», – написав мер.

За статтю:

58% жінок – 76613 випадків,

42% чоловіків – 54 934 людини,

6,6% дітей – 8 659 дітей: 4438 хлопчиків та 4221 дівчинка.

За віковими категоріями:

діти до 17 років – 6,6%,

кияни 18-29 років – 13,4%,

30-49 років – найбільш вражена категорія – 40,1%,

кияни віком 50-64 років – 25,7%,

люди 65 років та старше – 14,2%.

Від початку пандемії у столиці померли від вірусу 2492 людини:

1355 чоловіків – 54,4%,

1137 жінок – 45,6%.

«Найбільше випадків захворювання – серед активної частини суспільства – людей 30-49 років. Старші люди більше дослухаються до рекомендацій і дотримуються правил. Я закликаю всіх не нехтувати правилами і берегти себе!» – наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 1249646

Одужали 1084608

Хворіють 141267

Померли 23771

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Як повідомлялося, за минулу добу, 11 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 348 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 10 лютого було 335 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 131547 випадків захворювання на Covid-19.