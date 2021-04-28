У будівлі Верховної Ради шукають бомбу

Анонімні повідомлення про мінування парламенту надходять не вперше

Сьогодні, 28 квітня, до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування будівлі Верховної Ради України.

Як повідомили «Обозревателю» у пресслужбі столичної поліції, на місце події були викликані вибухотехніки та інші профільні служби. Проводиться перевірка будівлі парламенту на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 13 листопада 2020 року надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі Верховної Ради.

22 березня у будинку поблизу Верховної Ради правоохоронці шукали вибухівку.

На початку березня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування столичного цирку та Міністерства культури. При цьому «мінери» вимагали відправити у відставку директора цирку.

Також 15 березня рятувальники евакуювали відвідувачів торгово-розважального центру Gulliver через повідомлення про його замінування.

1 лютого надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві.