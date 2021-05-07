Невідомі «замінували» ТРЦ Ocean Plaza

ТРЦ Ocean Plaza закрито на час перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів

Усіх відвідувачів та працівників ТРЦ евакуювали

Сьогодні, 7 травня, близько 16 години надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ Ocean Plaza в Києві. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Зараз проводиться евакуація усіх відвідувачів та працівників ТРЦ.

На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники, медики швидкої допомоги.

Нагадаємо, 28 квітня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування будівлі Верховної Ради України.

15 березня рятувальники евакуювали відвідувачів торгово-розважального центру Gulliver через повідомлення про його замінування.

1 лютого надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві.