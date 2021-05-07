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    Невідомі «замінували» ТРЦ Ocean Plaza

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    ТРЦ Ocean Plaza закрито на час перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів - Невідомі «замінували» ТРЦ Ocean Plaza
    ТРЦ Ocean Plaza закрито на час перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів
    Фото з відкритих джерел

    Усіх відвідувачів та працівників ТРЦ евакуювали

    Сьогодні, 7 травня, близько 16 години надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ Ocean Plaza в Києві. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Зараз проводиться евакуація усіх відвідувачів та працівників ТРЦ.

    На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники, медики швидкої допомоги.

    Нагадаємо, 28 квітня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування будівлі Верховної Ради України.

    15 березня рятувальники евакуювали відвідувачів торгово-розважального центру Gulliver через повідомлення про його замінування.

    1 лютого надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві.

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    Теги: Київ замінування евакуація
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