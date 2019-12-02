Інспектори відправили на штрафмайданчики чергову партію авто порушників (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Із вулиць в центрі Києва евакуювали автомобілі, припарковані в недозволеному місці Фото: Інспекція з паркування

У Києві ведеться боротьба з хаотичним паркуванням

У вихідні дні, 30 листопада і 1 грудня, інспектори з паркування працювали на вулицях Києва.

Про це повідомляє пресслужба Інспекції.

«Інспектори з паркування працюють і на вихідних задля отримання основного результату - чисті від хаотичного паркування вулиці і тротуари», - інформують паркувальники.

З вулиць у центрі міста було евакуйовано автомобілі порушників.

Що потрібно робити, якщо Ваш транспортний засіб було евакуйовано на штрафмайданчик:

Зателефонувати на спецлінію 102 та дізнатися, чи справді авто евакуювали. Звернутися до Управління патрульної поліції на вул. Народного Ополчення, 9 - там складуть адмінпостанову за порушення Правил дорожнього руху. Окрім того, там потрібно взяти копію акту про евакуацію (якщо власник транспортного засобу з'явився на місці евакуації автомобіля, де були присутні працівники Національної поліції, то він може звернутися до них. Якщо ці працівники евакуювали його автомобіль, то вони на місці виносять адмінпостанову за порушення Правил дорожнього руху та повинні надати копію акту про евакуацію. Якщо власник авто отримав постанову та копію акту про евакуацію, то в Управління патрульної поліції по вул. Народного Ополчення, 9 їхати не потрібно). Звернутися до Головного управління Національної поліції в Києві по вул. Володимирська, 15 (вхід з боку пам'ятника Б. Хмельницького), каб. 5, де потрібно оплатити послуги евакуатора, за зберігання автомобіля на штрафмайданчику та отримати квитанцію про оплату. Оплатити штраф за постановою та їхати забирати авто з квитанцією про оплату штрафу. Прибути на штрафмайданчик та забрати свій автомобіль разом з квитанціями про оплату всіх послуг. Адресу штрафмайданчика повідомляють в ГУНП в м. Києві (вул. Гната Хоткевича, 20-б, Дніпровський р-н; вул. Академіка Туполєва, 19, Святошинський р-н).

Нагадаємо, 26 листопада на центральній вулиці Києва – Хрещатик - було проведено масову евакуацію автомобілів порушників.