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    Інспектори з паркування полюють на порушників на Лівобережній (відео)

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    Евакуація автомобіля, припаркованого у забороненому місці - Інспектори з паркування полюють на порушників на Лівобережній (відео)
    Евакуація автомобіля, припаркованого у забороненому місці

    Біля метро «Лівобережна» спостерігається велика кількість незаконного паркування

    Сьогодні, 22 серпня, інспектори з паркування розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів поблизу станції метро «Лівобережна».

    Про це повідомляється на сторінці Інспекції у Facebook.

    «У численних запитах громадян йшлося про велику кількість незаконного паркування на цій локації. Інспекція радо співпрацює з киянами, приймаючи скарги щодо тих чи інших вулиць», - зазначили в Інспекції.

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    21 серпня інспектори працювали на одному з найпроблемніших маршрутів у Києві - вул. Антоновича, біля ТРЦ Ocean Plaza, де водії паркують авто будь-де, заважаючи пішоходам та створюючи аварійні ситуації на дорогах.

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

    КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

    «Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

    Читайте також, де порушники можуть забрати свої автомобілі і скільки їм це буде коштувати. 

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