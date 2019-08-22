Інспектори з паркування полюють на порушників на Лівобережній (відео)



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Евакуація автомобіля, припаркованого у забороненому місці

Біля метро «Лівобережна» спостерігається велика кількість незаконного паркування

Сьогодні, 22 серпня, інспектори з паркування розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів поблизу станції метро «Лівобережна».

Про це повідомляється на сторінці Інспекції у Facebook.

«У численних запитах громадян йшлося про велику кількість незаконного паркування на цій локації. Інспекція радо співпрацює з киянами, приймаючи скарги щодо тих чи інших вулиць», - зазначили в Інспекції.

21 серпня інспектори працювали на одному з найпроблемніших маршрутів у Києві - вул. Антоновича, біля ТРЦ Ocean Plaza, де водії паркують авто будь-де, заважаючи пішоходам та створюючи аварійні ситуації на дорогах.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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