На Рівненщині затримано чоловіка, який стріляв у військових ТЦК та поліцейського

У Рівненській області правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив вогонь по працівниках територіального центру комплектування та поліцейському. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Подія сталася 29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району Рівненської області.

За попередніми даними, чоловік пересувався на велосипеді. Як зазначає Генпрокуратура, фігурант зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.

Унаслідок нападу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

«Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався. Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали в порядку ст. 615 КПК України», – йдеться в повідомленні.

Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та дезертирства – ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України.

Як повідомлялося, у Рівненській області чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях групи оповіщення та поліцейському. Інцидент стався 29 квітня близько 17:00 у селі Верба Дубенського району.

