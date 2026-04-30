На Рівненщині затримано чоловіка, який стріляв у військових ТЦК та поліцейського

Ростислав Вонс
Генпрокуратура підозрює у скоєному 48-річного військовослужбовця
фото: Офіс генерального прокурора

За даними слідства, після нападу чоловік утік з місця події та переховувався

У Рівненській області правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив вогонь по працівниках територіального центру комплектування та поліцейському. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Подія сталася 29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району Рівненської області.

За попередніми даними, чоловік пересувався на велосипеді. Як зазначає Генпрокуратура, фігурант зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.

Унаслідок нападу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

«Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався. Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали в порядку ст. 615 КПК України», – йдеться в повідомленні.

Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та дезертирства – ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України.

Як повідомлялося, у Рівненській області чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях групи оповіщення та поліцейському. Інцидент стався 29 квітня близько 17:00 у селі Верба Дубенського району.

До слова, у Хмельницькому патрульні затримали чоловіка, який відкрив стрілянину посеред вулиці. Інцидент стався 28 квітня на вулиці Інститутській під час патрулювання.

Читайте також:

Читайте також

Тимур Міндіч вважає, що в разі повернення в Україну суд призначить йому заставу, яку він «не зможе зібрати»
НАБУ направило документи на екстрадицію Міндіча: подробиці
31 березня, 13:24
У дитини, за даними поліції, переломи тазу, руки, плеча й ключиці, забої та гематоми
Дивовижна історія порятунку. На Рівненщині дитина впала до глибокого карʼєру і вижила
4 квiтня, 15:34
У грудні 2025 року, за даними слідства, між працівницею закладу та дитиною виник конфлікт
Катування дитини в реабілітаційному центрі на Одещині: справу передано до суду
7 квiтня, 18:00
На вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет
У Чернігові сталася стрілянина на вулиці
19 квiтня, 17:27
Стрілянина у Львові сталася в одній із багатоповерхівок
У Львові сталася стрілянина: поліція повідомила перші деталі
23 квiтня, 10:59
Будівельний майданчик нової бальної зали Білого дому минулого місяця
Трамп закликав прискорити будівництво бальної зали після замаху на вечері кореспондентів
27 квiтня, 05:38
Суддя Віталій Дубас (по центру фото) поскаржився ВРП і генпрокурору на нардепів Тимошенко
Команда Тимошенко проти судді Дубаса. Вища рада правосуддя втрутилася в конфлікт
27 квiтня, 18:30
Українська сторона наполягала на екстрадиції Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності
Україна прокоментувала передачу до Білорусі російського археолога Бутягіна
28 квiтня, 17:41
29 квітня близько 17:00 у селі Верба чоловік відкрив вогонь по військових і поліцейському під час перевірки, поранивши обох
На Рівненщині чоловік відкрив вогонь по військових та поліції: є поранені
Сьогодні, 10:20

У Білій Церкві біля будівлі ТЦК чоловік кинув бойову гранату (фото)
У Білій Церкві біля будівлі ТЦК чоловік кинув бойову гранату (фото)
Афера на $128 тис. Названо народну артистку, яка постраждала від шахраїв
Афера на $128 тис. Названо народну артистку, яка постраждала від шахраїв
Оформлювала кредити без відома клієнтів. На Прикарпатті викрито експрацівницю банку
Оформлювала кредити без відома клієнтів. На Прикарпатті викрито експрацівницю банку
У Хмельницькому «ворожка» виманила у місцевої жительки пів мільйона
У Хмельницькому «ворожка» виманила у місцевої жительки пів мільйона
Антикорупційний суд зменшив заставу ексголові «Нафтогазу» Коболєву
Антикорупційний суд зменшив заставу ексголові «Нафтогазу» Коболєву

Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Сьогодні, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Сьогодні, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
