«Соціальні намети» на продуктових ярмарках у Києві: що там можна купити

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У «соціальних наметах» товари продають за цінами, на 10% або навіть на 50% нижчими порівняно з цінами інших суб’єктів господарювання
фото: КМДА

Напередодні Великодня асортимент у «Соціальних наметах» планується розширити 

На столичних сільськогосподарських ярмарках продовжують працювати «Соціальні намети». У них можна придбати продукти за цінами, які значно нижчі за середньоринкові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіційний портал Києва.

Згідно повідомлення, в «соціальних наметах» продається, зокрема,

  • овочі «борщового набору»;
  • бакалійна продукція, зокрема крупи та макаронні вироби;
  • соняшникова олія та цукор.

Як повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, напередодні Великодня цей асортимент планують розширити товарами, необхідними для формування традиційного святкового кошика. 

«Минулорічний досвід показав, що прямий зв’язок між виробником і покупцем дозволяє ефективно стримувати цінові коливання та забезпечувати святкові столи киян усім необхідним без зайвих витрат для сімейного бюджету», – кажуть чиновники.

За даними згаданого департаменту, у «соціальних наметах» товари продають за цінами, на 10% або навіть на 50% нижчими порівняно з цінами інших суб’єктів господарювання. Протягом 2025 року на міських ярмарках організували 10 681 такий намет, через які реалізували майже 5 тис. тонн продукції.

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня та передвеликодню суботу 11 квітня продуктові ярмарки заплановані загалом на 15 локаціях в усіх районах столиці. У день Пасхи 12 квітня ярмарки не плануються.

До слова, ескалація війни на Близькому Сході може вплинути на ціни продуктів харчування в Україні, передусім на імпортні овочі. Найшвидше подорожчання може торкнутися помідорів та огірків. На ціни впливають і внутрішні фактори, зокрема підвищення курсу долара та зростання вартості пального в Україні. Це збільшує витрати на логістику та імпортні компоненти для виробництва.

