«Немає причини звідси їхати». Ірландець розповів, чим його вразило життя у Києві

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Кейлан Робертсон одружився та мешкає в Україні
фото: Іnstagram/caolanreports

Кейлан Робертсон вперше приїхав до України у 2023 році 

Ірландського фотокореспондента та документаліста Кейлана Робертсона, який живе в Україні, вразило ставлення українців до життя під час війни. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю журналіста Марічці Падалко.

Уперше Кейлан Робертсон приїхав до України у 2023 році 14 лютого в День закоханих. За словами ірландця, перше враження він отримав, вийшовши з вокзалу в Києві. Тоді він побачив, як українці продовжують жити та відзначати свята під час війни.

«Це важко описати... Люди продовжують любити один одного. Жива, красива культура. Я приїхав сюди на День святого Валентина 2023 року. Вийшов із вокзалу й очікував побачити пригнічених людей, злість, відчай, руйнування і хаос. Натомість побачив жінок, які продавали квіти перед мішками з піском, побачив людей, які тримаюся за руки. Я запитував їх на камеру: «Чому ви досі святкуєте любов у такий час?» І люди відповідали: «Бо любов – це перемога, це наша сила, це те, за що ми боремось», – розповів фотокореспондент.

За словами іноземця, інші країни не мають того, що є в Україні. Зокрема, він зауважив, що українці шанують свою свободу, мають гідність, повагу до себе, про що забувають в інших країнах, де немає війни.

«Це країна з гідністю, з повагою до себе. Люди, які знають, хто вони є, тримаються за свою ідентичність і люблять свободу навіть більше, ніж у Британії. Я прожив у Британії 10 років, і мені здається, що чим довше країна живе в безпеці, тим більше суспільство забуває, що таке свобода й демократія. Британія це частково втратила, Ірландія також. Люди просто перестають про це думати. А тут люди цим дихають – свободою», – висловився журналіст.

Ірландець розповів про своє життя в Києві
Кейлан Робертсон наразі мешкає в Києві. Він розповів, що саме йому подобається в повсякденному житті у цьому місті. Найбільше іноземцю подобається гуляти столицею. «Мені здається, що прогулянки Києвом – це найкраще, що можна зробити для душі. Прогулянки Андріївським узвозом, парками, перехід мостом на острів – просто ходити таким історичним і красивим містом – це щось дуже цілюще для душі. У свої вихідні я просто гуляю Києвом, зустрічаюся з друзями, сиджу в кафе, спостерігаю за людьми. Тут люди красиво вдягаються. Вулиці дуже чисті. Це справді добре для душі – просто бути біля Золотих воріт і відчувати Київ», – зазначив документаліст.

Ірландський фотокореспондент був вражений тим, що в Києві можна придбати квіти навіть вночі. Він стверджує, що за кордоном такої можливості майже немає: «Я завжди кажу людям вдома: «У Києві квіткові магазини працюють майже цілодобово, фактично 24/7 до комендантської години». За кордоном немає міст, де квіткові магазини працюють 24/7. Люди питають: «Навіщо квіти о третій ночі?» А я відповідаю: «Якщо ти в Україні, ти зрозумієш – тут завжди є причина для квітів». І це про те, що це місто, ця країна – про любов і доброту. Вона зовсім не схожа ні на що з того, де я жив раніше».

Також Кейлан Робертсон пояснює, що йому складно пояснити близьким та друзям з Ірландії, яке насправді життя в Україні. «Я намагаюся пояснити вдома, що це за місто, але люди не розуміють, поки не приїдуть. Коли я одружувався тут, до Києва приїхала моя мама й родина. Вони ніколи раніше не були ані в Україні, ані в країні, де йде війна, і дуже хвилювалися. Але щойно вони вийшли з вокзалу й побачили Київ на заході сонця, одразу сказали: «Тепер ми розуміємо, чому ти тут». І врешті вони навіть не хотіли їхати назад», – поділився журналіст.

Щоб відпочити від міста, журналіст їде в Карпати. Водночас причин для того, щоб поїхати з України він не бачить: «Як у США є різні узбережжя, гори, долини – так само й тут: є Карпати, є Одеса, є море, є навіть пустелі. Різні кліматичні зони, частково під окупацією. Тобто немає причини їхати звідси – хіба що просто змінити локацію всередині країни».

Нагадаємо, фронтовий документаліст Кейлін Робертсон, який живе зараз в Україні, взяв шлюб зі своїм партнером у Києві. За словами Кейліна Робертсона, він вперше приїхав до України у 2023 році та закохався в неї. Тут він також зустрів свого чоловіка, де й влаштував весілля. 

Правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події
Поліція Києва перевіряє заяву ветерана про побиття у ТЦК Шевченківського району
20 березня, 16:07
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності
Обмеження руху в Києві 25 березня: де сьогодні працюватимуть дорожники (список адрес)
25 березня, 10:07
Засідання Київського апеляційного суду, під час якого розглядають апеляцію на вирок Артема Косова, засудженого до довічного через вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. Київ, 25 березня 2026 року
Вбивство на фунікулері у Києві: апеляційний суд залишив Косову довічне
25 березня, 16:28
У столиці триває ремонт дорожнього покриття після зими
У Києві до 1 квітня буде обмежено рух низкою мостів та вулиць: перелік адрес
26 березня, 08:30
Риби у столичному Будинку природи
Через аварію столичний Будинок природи тимчасово працює лише онлайн
26 березня, 13:32
Фрагмент барокової ікони XVIII століття
До 24 квітня у Києво-Печерській лаврі можна побачити унікальну ікону епохи бароко (відео)
27 березня, 10:24
Шляховики перепрошують за тимчасові незручності
Рух вулицею Кирилівською частково обмежено через ремонт дорожнього покриття
1 квiтня, 08:58
За останні роки кількість звернень громадян про порушення мовного законодавства зростає
Третина скарг – з Києва. Стало відомо, скільки звернень мовна омбудсменка отримала цьогоріч
2 квiтня, 18:49
За допомогою розсувної драбини рятувальники евакуювали людей із палаючої квартири
Пожежа на вулиці Юхновського: з палаючої квартири врятовано чотирьох людей (фото)
15 квiтня, 11:10

Життя

«Немає причини звідси їхати». Ірландець розповів, чим його вразило життя у Києві
«Немає причини звідси їхати». Ірландець розповів, чим його вразило життя у Києві
У поїзді «Укрзалізниці» народився хлопчик: реакція українців на зворушливу історію
У поїзді «Укрзалізниці» народився хлопчик: реакція українців на зворушливу історію
Добкін, який став дияконом, провів службу у соборі УПЦ МП: як реагують українці (фото)
Добкін, який став дияконом, провів службу у соборі УПЦ МП: як реагують українці (фото)
«Не плутайте навчання з освітою». Маск поставив під сумнів освіту випускників Гарварду
«Не плутайте навчання з освітою». Маск поставив під сумнів освіту випускників Гарварду
У Чорному морі через витік російської нафти загинули сотні тисяч птахів (фото)
У Чорному морі через витік російської нафти загинули сотні тисяч птахів (фото)
Король Чарльз відвідав сільський магазин алкоголю в Шотландії та «шокував» місцевих мешканців (фото)
Король Чарльз відвідав сільський магазин алкоголю в Шотландії та «шокував» місцевих мешканців (фото)

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
