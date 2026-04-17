«Немає причини звідси їхати». Ірландець розповів, чим його вразило життя у Києві

Кейлан Робертсон вперше приїхав до України у 2023 році

Ірландського фотокореспондента та документаліста Кейлана Робертсона, який живе в Україні, вразило ставлення українців до життя під час війни. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю журналіста Марічці Падалко.

Уперше Кейлан Робертсон приїхав до України у 2023 році 14 лютого в День закоханих. За словами ірландця, перше враження він отримав, вийшовши з вокзалу в Києві. Тоді він побачив, як українці продовжують жити та відзначати свята під час війни.

«Це важко описати... Люди продовжують любити один одного. Жива, красива культура. Я приїхав сюди на День святого Валентина 2023 року. Вийшов із вокзалу й очікував побачити пригнічених людей, злість, відчай, руйнування і хаос. Натомість побачив жінок, які продавали квіти перед мішками з піском, побачив людей, які тримаюся за руки. Я запитував їх на камеру: «Чому ви досі святкуєте любов у такий час?» І люди відповідали: «Бо любов – це перемога, це наша сила, це те, за що ми боремось», – розповів фотокореспондент.

За словами іноземця, інші країни не мають того, що є в Україні. Зокрема, він зауважив, що українці шанують свою свободу, мають гідність, повагу до себе, про що забувають в інших країнах, де немає війни.

«Це країна з гідністю, з повагою до себе. Люди, які знають, хто вони є, тримаються за свою ідентичність і люблять свободу навіть більше, ніж у Британії. Я прожив у Британії 10 років, і мені здається, що чим довше країна живе в безпеці, тим більше суспільство забуває, що таке свобода й демократія. Британія це частково втратила, Ірландія також. Люди просто перестають про це думати. А тут люди цим дихають – свободою», – висловився журналіст.

Ірландець розповів про своє життя в Києві фото: Іnstagram/caolanreports

Кейлан Робертсон наразі мешкає в Києві. Він розповів, що саме йому подобається в повсякденному житті у цьому місті. Найбільше іноземцю подобається гуляти столицею. «Мені здається, що прогулянки Києвом – це найкраще, що можна зробити для душі. Прогулянки Андріївським узвозом, парками, перехід мостом на острів – просто ходити таким історичним і красивим містом – це щось дуже цілюще для душі. У свої вихідні я просто гуляю Києвом, зустрічаюся з друзями, сиджу в кафе, спостерігаю за людьми. Тут люди красиво вдягаються. Вулиці дуже чисті. Це справді добре для душі – просто бути біля Золотих воріт і відчувати Київ», – зазначив документаліст.

Ірландський фотокореспондент був вражений тим, що в Києві можна придбати квіти навіть вночі. Він стверджує, що за кордоном такої можливості майже немає: «Я завжди кажу людям вдома: «У Києві квіткові магазини працюють майже цілодобово, фактично 24/7 до комендантської години». За кордоном немає міст, де квіткові магазини працюють 24/7. Люди питають: «Навіщо квіти о третій ночі?» А я відповідаю: «Якщо ти в Україні, ти зрозумієш – тут завжди є причина для квітів». І це про те, що це місто, ця країна – про любов і доброту. Вона зовсім не схожа ні на що з того, де я жив раніше».

Також Кейлан Робертсон пояснює, що йому складно пояснити близьким та друзям з Ірландії, яке насправді життя в Україні. «Я намагаюся пояснити вдома, що це за місто, але люди не розуміють, поки не приїдуть. Коли я одружувався тут, до Києва приїхала моя мама й родина. Вони ніколи раніше не були ані в Україні, ані в країні, де йде війна, і дуже хвилювалися. Але щойно вони вийшли з вокзалу й побачили Київ на заході сонця, одразу сказали: «Тепер ми розуміємо, чому ти тут». І врешті вони навіть не хотіли їхати назад», – поділився журналіст.

Щоб відпочити від міста, журналіст їде в Карпати. Водночас причин для того, щоб поїхати з України він не бачить: «Як у США є різні узбережжя, гори, долини – так само й тут: є Карпати, є Одеса, є море, є навіть пустелі. Різні кліматичні зони, частково під окупацією. Тобто немає причини їхати звідси – хіба що просто змінити локацію всередині країни».

Нагадаємо, фронтовий документаліст Кейлін Робертсон, який живе зараз в Україні, взяв шлюб зі своїм партнером у Києві. За словами Кейліна Робертсона, він вперше приїхав до України у 2023 році та закохався в неї. Тут він також зустрів свого чоловіка, де й влаштував весілля.