Втеча поліцейських від терориста. Військовий Луценко закликав українців у тилу вимагати від поліції спокутувати ганьбу

Дарія Демяник
Двоє поліцейських тікають при наближенні терориста, залишивши на місці події цивільних людей
Втеча чисельно переважаючої поліції від стрільця з мисливським карабіном у Голосіївському району є результатом державної політики, а не випадковістю. Поліцію необхідно очистити через фронт. Про це у Facebook написав військовослужбовець Ігор Луценко.

Він заявив, якби до втечі вдались військовослужбовці на фронті, їм би це коштувало ганьби на все життя і реальних строків увʼязнення. Поліцейських же такі наслідки навряд очікують. На думку Луценка, їх виховують бути «терпілами і боягузами», а не захисниками.   

«Якщо держава устами своїх найвищих посадовців весь час їм каже, що вони не створені для війни, що їхнє володіння зброєю якесь не таке, що навіть допомога у заходах оповіщення щодо мобілізації це надто тяжкий для них тягар – то не треба дивуватися, що пересічний поліцейський, як той сайгак, починає тікати у самий драматичний момент», – написав військовий.

Він закликав українців у тилу домагатись справедливості – вийти на вулиці і вимагати від поліції спокутувати ганьбу.

«Чи є зараз у нас кращий шанс очистити поліцію через участь у реальних бойових діях? Хоча б місяць на рік? Чи не задихається зараз фронт від нестачі бійців? Чи треба нам така поліція в тилу, яка, маючи чисельну перевагу, кидає тих, кого має захищати, і тікає?», – написав Луценко.

Нагадаємо, вранці 19 квітня в мережі з'явилось відео, на якому двоє поліцейських тікають при наближенні терориста, залишивши на місці події цивільних людей: після пострілів впав дорослий чоловік, який тікав від терориста.

Міністр МВС Ігор Клименко заявив, що доручив голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР. 

