Стали відомі нові подробиці про екскерівника ТЦК, який на роботі цілувався із жінками

Екскерівник ТЦК з Рівного раніше потрапив у резонансне відео з поцілунками на робочому місці

Колишній керівник ТЦК та СП Рівного Олександр Ярмошевич, який став відомий завдяки відео з поцілунками на робочому місці, у декларації за минулий рік зазначив доходи одразу з трьох місць служби, повідомляє «Главком».

Йдеться про виплати, отримані Ярмошевичем від різних військових частин протягом року. Зокрема, він задекларував 307 138 грн доходу у військовій частині А4152, 155 583 грн у військовій частині А1937, а також 449 099 грн у військовій частині А5161.

Окрім цього, у декларації вказано готівкові заощадження у розмірі $19 тис. Також зазначено, що його дружина у минулому році обміняла автомобіль Toyota на інший транспортний засіб. Сума угоди склала 309 922 гривні.

Також у декларації зазначено, що Олександр Ярмошевич у 2023 році придбав позашляховик Audi Q7 2014 року випуску. Вартість автомобіля склала 501 400 грн.

Водночас, за даними ринку, середня ціна таких авто в Україні стартує приблизно від $20 тис. Річний дохід військкома перевищив 400 тис. грн, тоді як його дружина Валентина задекларувала понад 800 тис. грн заробітку. Окрім цього, у 2022 році Ярмошевич придбав автомобіль Renault Laguna 2008 року випуску за 30 тис. грн.

Раніше навколо Олександра Ярмошевича спалахнув резонанс після оприлюднення відео, знятого у службовому приміщенні ТЦК. На кадрах, які, ймовірно, були отримані через приховане спостереження, зафіксовано, як він у робочий час цілується з кількома жінками-військовослужбовцями. Після публікації відео розпочали службову перевірку.

Знову служить у ТЦК? Новий скандал спалахнув довкола ексочільника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича, який став відомим два роки тому завдяки відео, на якому цілує жінок у робочому кабінеті



На тлі суспільного розголосу офіцер подав рапорт і був переведений для подальшого проходження служби до однієї з бойових частин. Відповідний наказ про призначення підписало керівництво. Водночас у командуванні зазначили, що претензій до виконання ним службових обов’язків не було, однак наголосили на недопустимості вирішення особистих питань на робочому місці.

Окремо триває з’ясування обставин встановлення записувальної техніки у службовому кабінеті. У військовому командуванні також вказали, що поширення відео могло відбуватися із залученням ресурсів, пов’язаних із ворожою інформаційною активністю.