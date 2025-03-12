У заповіднику «Софія Київська» створено цифровий архів документів

Софійський собор у Києві – пам’ятка української архітектури і монументального живопису, споруда часів України-Русі

Софійський собор, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, разом з іншими спорудами заповідника представляє не лише національну, а й світову цінність

У Києві завершили оцифрування документів Софійського собору та всього національного заповідника «Софія Київська». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За словами директора Департаменту комунальної власності Києва Андрія Гудзя, в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну кожна історична будівля та пам’ятка архітектури перебувають під загрозою руйнування.

«Софійський собор, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, разом з іншими спорудами заповідника представляє не лише національну, а й світову цінність», – наголосив він.

Гудзь пояснив, що оцифрування архівних документів дозволяє зберегти найважливіші дані про стан пам’ятників, їх архітектурні особливості, схеми реставрації та інші характеристики. «У разі пошкодження споруд ці матеріали стануть основою для відновлення, забезпечуючи точність відтворення первісного вигляду історичних будівель», – додав він.

За словами директора департаменту, цифрові архіви надають дослідникам, реставраторам і фахівцям у галузі охорони культурної спадщини зручний доступ до необхідної інформації, мінімізуючи ризик втрати документів через фізичне зношування або можливі катастрофи.

Нагадаємо, ккраїнські експерти з охорони памʼяток звернулись до ЮНЕСКО через влучення ракети в будівлю Держпрому в Харкові. Звернення було оприлюднено на ІV Міжнародній конференції «Культурна спадщина: захист культурних кордонів».

До слова, Верховний Суд відмовив забудовнику в реконструкції будівлі колишнього готелю «Прага» біля Софії Київської, яка передбачала добудову восьмого поверху.