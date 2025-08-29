Головна Київ Новини
Масований удар по Києву 28 серпня: що відомо про загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Від російського удару загинули щонайменше 23 людини

У ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок удару загинуло понад два десятки людей, зокрема діти. Про це повідомляє «Главком».

Станом на ранок 29 серпня відомо, що від російського удару загинули 23 людини.

Що відомо про жертв комбінованої атаки на столицю 28 серпня

За даними пабліка «Їх убила Росія», окупанти забрали життя дворічної Ангеліни та її 24-річної мами Надії. Також від обстрілів Дарницького району загинула 17-річна студентка Марина Гришко.

«У ніч на 28 серпня 2025 року під час ракетної атаки Росії на Київ трагічно загинула здобувачка освіти третього курсу Гришко Марина. Ця дівчинка була ніжною, світлою та творчою особистістю, відкритою до світу й людей. Вона вміла дарувати добро, надихати оточення своїм талантом і щирістю. Для одногрупників і викладачів вона назавжди залишиться світлим промінчиком радості й доброти. Колектив Київського енергетичного фахового коледжу висловлює щирі співчуття родині Марини», – повідомила пресслужба Київського енергетичного фахового коледжу, де навчалася дівчина

Масований удар по Києву 28 серпня: що відомо про загиблих фото 1

Росіяни вбили маму 10-річного хлопчика Яну Шаповал. Від удару загинув 14-річний школяр Назарій Коваль.

Ворог забрав життя лікарки фізичної та реабілітаційної медицини, неврологині Оксани Процюк. «Оксана Миколаївна була не лише гарним лікарем, професіоналом своєї справи, чарівною жінкою, турботливою дружиною та мамою, гордістю нашого колективу, але й справжнім другом для нас, підтримкою для своїх пацієнтів! Її чесність, доброта, щирість, відповідальність, турбота та мудрість були прикладом для колег! Вона не просто скеровувала нашу команду, а надихала нас щодня! Її шлях був сповнений любові до життя й прагнення допомогти кожному, хто звертався!» – йдеться в повідомленні Центру медичної реабілітації КНП «Київська міська клінічна лікарня 1».  

Крім того, росіяни вбили Олену Чалу.

Також внаслідок удару загинула учасниця Ансамблю народної пісні та побутового танцю «Громиця» Віра Тулупова.

Обстріл Києва 28 серпня

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 23 людей. Сьогодні, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Лівітт підкреслила, що окупанти вдарили по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. За її словами, обидві країни нібито поки що не готові завершити війну самі.

До слова, посольство США в Україні засудило масовану атаку на Київ. Дипломати закликали Російську Федерацію негайно припинити удари по українських цивільних об’єктах.

