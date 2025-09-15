Головна Скотч Життя
Голова партії «Голос» Кіра Рудик показала нового члена родини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Кіра Рудик показала маленьке кошеня на ім'я Драко
фото: Кіра Рудик/Facebook

Рудик: «Знайомтесь, це – Драко. Виглядає і веде себе, як справжній дракон»

Лідерка партії «Голос», народна депутат Кіра Рудик поділилася зворушливою історією про поповнення в її родині. Після втрати своєї улюблениці Мішель, вона не планувала заводити малечу, а хотіла взяти дорослого кота. Проте доля розпорядилася інакше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис нардепки у мережі.

Кіра Рудик розповіла, що протягом трьох днів біля її будинку було чутно гучні котячі крики, але знайти джерело звуку не вдавалося. Згодом з гаража вилізло крихітне, але дуже голосне та активне кошеня.

«Знайомтесь, це – Драко. Виглядає і веде себе, як справжній дракон», – написала Кіра Рудик у своїх соцмережах.

Кіра Рудик показала нового члена родини на ім'я Драко
фото: Кіра Рудик

Депутатка зізналася, що всі її попередні плани одразу втратили сенс, а єдине, що залишилося – це щира любов до нового маленького члена сім'ї.

Нардепка показала фото, на якому вони сидить в оселі на дивані, а в неї на руках зручно розмістилося маленьке кошеня.

Нагадаємо, під час масштабного ракетного обстрілу по Києві 2 січня 2024 року постраждав будинок народної депутатки Кіри Рудик. Хвилею від ракетних атак пошкоджено її будинок, вибито вікна. 

Кіра Рудик тварини

