Головна Київ Новини
search button user button menu button

Закрита набережна біля ЖК River Stone стала доступною для всіх: чому так вирішив суд

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Закрита набережна біля ЖК River Stone стала доступною для всіх: чому так вирішив суд
Житловий комплекс бізнес-класу River Stone розташований на вулиці Дніпровська набережна
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Суд  виніс рішення: доступ до набережної Дніпра повинні мати усі, а не лише мешканці одного житлового комплексу

Верховний Суд України ухвалив рішення, яке повертає доступ до набережної Дніпра для всіх мешканців Києва. Йдеться про ділянку в урочищі Берковщина (Дарницький район), яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу River Stone на вулиці Дніпровській набережній, 14. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

Як повідомила Київська міська прокуратура, власники гідроспоруд на цій території встановили шлагбауми та ворота, повністю перекривши прохід до річки для людей, які не проживають у цьому житловому комплексі. При цьому гідротехнічні споруди, які виконують захисну функцію, були оформлені у приватну власність ще у 2020 році. Вказані берегоукріплення розташовані на комунальній земельній ділянці водного фонду площею понад 3,1 га вартістю понад 67 млн грн в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Приватне товариство у 2020 році зареєструвало право приватної власності на гідротехнічні споруди, які згідно з технічною документацією виконано у вигляді набережної довжиною майже 500 кв. м
Приватне товариство у 2020 році зареєструвало право приватної власності на гідротехнічні споруди, які згідно з технічною документацією виконано у вигляді набережної довжиною майже 500 кв. м
фото: Київська міська прокуратура

Заявляючи позов, прокурори наголошували, що такі дії обмежують вільний доступ до річки, що є порушенням законодавства. Верховний Суд погодився з цими аргументами та поставив крапку у справі, припинивши право власності приватної компанії на цю ділянку.

Суд поставив крапку у цій справі – доступ до набережної Дніпра повинні мати усі охочі, а не лише мешканці одного житлового комплексу
Суд поставив крапку у цій справі – доступ до набережної Дніпра повинні мати усі охочі, а не лише мешканці одного житлового комплексу
фото: Київська міська прокуратура

Таким чином, набережна площею понад 2,3 тис. кв.м, яка є частиною комунальної землі, тепер відкрита для всіх киян. 

Нагадаємо, перший міський голова Києва Леонід Косаківський розкритикував міську владу та особисто Віталія Кличка через ситуацію навколо забудови на місці колишнього Печерського торгового центру на вулиці Омеляновича-Павленка, 4. За його словами, дозвіл на будівництво нового багатофункціонального комплексу (БФК) був виданий з низкою серйозних порушень.

До слова, на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція №13620, у якій кияни вимагають знести занедбаний будівельний майданчик біля станції метро «Осокорки». За словами автора петиції, Олександра Коломійця, недобудова, що стоїть над станцією метро неглибокого залягання, становить небезпеку для тисяч людей. 

Теги: прокуратура Київ забудова річка Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Косий капонір – це фортифікаційна споруда середини ХІХ століття
Косий капонір. Які таємниці береже найстрашніша в'язниця Києва
26 липня, 20:00
Вандали вже пошкодили кожну третю-четверту секцію нової огорожі
Колишній мер Києва обурився діями вандалів, які орудують на Печерську
23 липня, 12:03
Підряднику було перерахувано кошти згідно з підписаними актами. Загальна сума збитків становить майже 750 тис.грн
Привласнення майже 750 тис. грн під час ремонту. Директор столичної школи отримав підозру
23 липня, 18:31
Екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного «Підтримка миру та безпеки України» відбудеться 1 серпня
Україна ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН через масований удар по Києву
1 серпня, 00:19
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
3 серпня, 01:39
Квартира Березовця постраждала від дії вибухової хвилі
Військовий Березовець повідомив, що обстріл пошкодив його квартиру в Києві
31 липня, 15:05
Обставини побиття та причини конфлікту з'ясовують правоохоронні органи
Муніципальна охорона в Києві врятувала від самосуду натовпу чоловіка, який побив жінок
9 серпня, 09:50
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві на вихідних 9-10 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
9 серпня, 07:11
Правоохоронці провели контрольоване знищення небезпечної знахідки
У Броварському районі виявлено бойову частину ворожого дрона (відео)
11 серпня, 16:01

Новини

Закрита набережна біля ЖК River Stone стала доступною для всіх: чому так вирішив суд
Закрита набережна біля ЖК River Stone стала доступною для всіх: чому так вирішив суд
У столиці горів нічний клуб «Форсаж», палії «засвітилися» на камерах спостереження
У столиці горів нічний клуб «Форсаж», палії «засвітилися» на камерах спостереження
На Троєщині через дорожні ремонтні роботи змінено рух чотирьох автобусних маршрутів
На Троєщині через дорожні ремонтні роботи змінено рух чотирьох автобусних маршрутів
Кияни заборгували 6,5 млрд грн за опалення та гарячу воду, комунальники пішли до суду
Кияни заборгували 6,5 млрд грн за опалення та гарячу воду, комунальники пішли до суду
Скарб, що ховався під вагонкою: мистецтвознавиця закликає врятувати унікальний розпис на Оболоні
Скарб, що ховався під вагонкою: мистецтвознавиця закликає врятувати унікальний розпис на Оболоні
У Києві впорядковано території біля Лаври та Мистецького Арсеналу: що змінилося
У Києві впорядковано території біля Лаври та Мистецького Арсеналу: що змінилося

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
2371
Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України
2128
Кіріл здає всіх. Сітку Медведчука викрили повністю
2028
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
1650
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua