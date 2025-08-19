Закрита набережна біля ЖК River Stone стала доступною для всіх: чому так вирішив суд

Суд виніс рішення: доступ до набережної Дніпра повинні мати усі, а не лише мешканці одного житлового комплексу

Верховний Суд України ухвалив рішення, яке повертає доступ до набережної Дніпра для всіх мешканців Києва. Йдеться про ділянку в урочищі Берковщина (Дарницький район), яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу River Stone на вулиці Дніпровській набережній, 14. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

Як повідомила Київська міська прокуратура, власники гідроспоруд на цій території встановили шлагбауми та ворота, повністю перекривши прохід до річки для людей, які не проживають у цьому житловому комплексі. При цьому гідротехнічні споруди, які виконують захисну функцію, були оформлені у приватну власність ще у 2020 році. Вказані берегоукріплення розташовані на комунальній земельній ділянці водного фонду площею понад 3,1 га вартістю понад 67 млн грн в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Приватне товариство у 2020 році зареєструвало право приватної власності на гідротехнічні споруди, які згідно з технічною документацією виконано у вигляді набережної довжиною майже 500 кв. м фото: Київська міська прокуратура

Заявляючи позов, прокурори наголошували, що такі дії обмежують вільний доступ до річки, що є порушенням законодавства. Верховний Суд погодився з цими аргументами та поставив крапку у справі, припинивши право власності приватної компанії на цю ділянку.

Суд поставив крапку у цій справі – доступ до набережної Дніпра повинні мати усі охочі, а не лише мешканці одного житлового комплексу фото: Київська міська прокуратура

Таким чином, набережна площею понад 2,3 тис. кв.м, яка є частиною комунальної землі, тепер відкрита для всіх киян.

