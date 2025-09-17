Пес Міша з «Теремків», якого не пускали в метро, опинився у притулку

За словами зооактивістки, над собакою нависла загроза смерті

Волонтери забрали з вулиці собаку на ім’я Міша, який понад десять років мешкав біля станції метро «Теремки» у Києві. Про це повідомила зоозахисниця Сніжана Бугрик, яка раніше повідомила про те, що метрополітен не пустив Мішу в укриття під час однієї з повітряних тривог, інформує «Главком».

За словами активістки, вони спочатку навіть не думали забирати собаку з вулиці, де він жив біля метро роками. Бугрик каже, що зоозахисники лише хотіли відстояти право Міші спускатись в метро під час обстрілів, куди він ходив щоразу. Але після випадку, коли працівники станціі метро «Теремки» не впустили пса через чиюсь скаргу і ситуація набрала розголосу, за словами активістки, зʼясувалися неприємні обставини, а саме те, що пес Міша лишився доступу до укриття з подачі догхантерів.

«Отже, життя Мішки в небезпеці на вулиці, бо його можуть щомиті нагодувати отрутою. Метрополітен назвав Мішу талісманом «Теремків» і дозволив Міші ховатись від небезпеки. Насправді, в метро його всі любили. Над собакою нависла загроза смерті. Більшість людей це не усвідомлює, але зоозахист знає, з чим має справу. Тому ми вирішили негайно забирати Мішу з вулиці», – повідомила зоозахисниця.

Після відлову Міша тимчасово живе у клітці скриншот відео

За словами активістки, пес не дуже радий тому, що його забрали з вулиці. Вона розповіла, що кияни не розуміли, чому Мішу ловлять і стали його захищати. Нарешті на місце приїхала поліція, активісти Kyiv Animal Rescue Group і всі разом зловили Мішу.

Сніжана Бугрик попросила не лити бруд на команду, яка займалася відловом, визнавщи, що ця процедура «не завжди приємно виглядає». Вона запевнила, що з Мішою все буде добре. Каже, зараз він в лікарні через стрес, але після адаптації та обстеження він отримає місце в Patron Pet Center.

«Коли Міша пройде всі обробки, обстеження, лікування, адаптацію, навчитися ходити на повідку, то буде шукати родину», – пояснила активістка.

Зоозахисниця подякувала киянам, які відстояли право Міши і інших песиків ховатись від обстрілів у столичному метро.

Нагадаємо, у Києві розгорівся скандал через рішення адміністрації станції метро «Теремки» заборонити вхід безпритульному собаці на ім'я Міша під час повітряних тривог. Ця ситуація викликала хвилю обурення в соціальних мережах. Після розголосу пресслужба метрополітену заявила, що багато жителів району та всі зміни працівників метро знають Мішу, однак нещодавно надійшла скарга щодо «безпритульного собаки на станції», через що Мішу не впустили. Однак вже тієї самої ночі тварину все ж прихистили на станції.