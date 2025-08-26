Головна Київ Новини
Огорожу, що перекривала доступ до набережної біля ЖК River Stone, демонтовано (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Огорожу, що перекривала доступ до набережної біля ЖК River Stone, демонтовано (фото)
Демонтажні роботи виконали працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» 
фото: КМДА

Набережна – це громадський простір, і вона повинна залишатися відкритою для людей, зазначив директор Департаменту територіального контролю міста Києва 

У Дарницькому районі столиці демонтували огорожу та бетонні стіни, які обмежували вільний прохід до набережної Дніпра. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент територіального контролю міста Києва.

У Києві демонтували незаконну огорожу, що перекривала доступ до набережної Дніпра
У Києві демонтували незаконну огорожу, що перекривала доступ до набережної Дніпра
фото: КМДА

Повідомляється, що роботи виконали працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» за дорученням Департаменту, щоб відновити право мешканців і гостей міста на безперешкодний доступ до прибережної зони.

У Києві демонтували незаконну огорожу, що перекривала доступ до набережної Дніпра
У Києві демонтували незаконну огорожу, що перекривала доступ до набережної Дніпра
фото: КМДА

«Демонтаж провели на підставі рішення Верховного Суду, який погодився з аргументами Київської міської прокуратури. Суд остаточно підтвердив, що берегоукріплювальні споруди площею понад 2,3 тисячі кв. м, які приватне товариство намагалося оформити у власність, розташовані на земельній ділянці водного фонду площею понад 3,1 гектара. Вони належать територіальній громаді Києва та не можуть перебувати у приватній власності», – йдеться у заяві департаменту.

У Києві демонтували незаконну огорожу, що перекривала доступ до набережної Дніпра
У Києві демонтували незаконну огорожу, що перекривала доступ до набережної Дніпра
фото: КМДА
У Києві демонтували незаконну огорожу, що перекривала доступ до набережної Дніпра
У Києві демонтували незаконну огорожу, що перекривала доступ до набережної Дніпра
фото: КМДА

Зазначається, що раніше власники гідротехнічних споруд встановили паркани, ворота та шлагбауми, фактично обмеживши доступ до річки. Верховний Суд поставив у цій справі крапку – доступ до набережної має залишатися відкритим і безплатним для всіх.

«Набережна – це громадський простір, і вона повинна залишатися відкритою для людей. Якщо з’являються незаконні огорожі або інші перешкоди, ми діємо відповідно до закону. Такі рішення дозволяють відновити справедливість і забезпечити комфорт киян», – зазначив директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

Нагадаємо, 21 серпня Київська міська прокуратура звернулась до Київської міської ради щодо необхідності виконання судового рішення, яким Верховний Суд припинив володіння приватного товариства гідротехнічними спорудами (набережною) на вул. Дніпровська набережна 14. Зокрема, суд зазначив, що право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстроване ні за ким.

«Наразі попри рішення Верховного Суду, ухвалене за позовом Київської міської прокуратури, яким право володіння приватної структури на гідротехнічні споруди скасовано, численні паркани, що перекривають прохід до набережної, добровільно не демонтовано.  Відтак прибрати їх зобов’язані відповідні столичні служби», – повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У п'ятницю, 22 серпня, столичні комунальники почали демонтувати паркан, що перекривав доступ до набережної Дніпра біля ЖК River Stone. Та не встигли працівники «Київблагоустрою» демонтувати паркан, як на його місці почав зростати новий.

25 серпня, комунальні служби розпочали демонтаж паркану біля житлового комплексу River Stone, який перешкоджав вільному проходу жителів міста до водойми. На набережну біля ЖК приїхала срецтехніка, комунальники та кілька автобусів з правоохоронцями. 

Теги: Київ забудова річка Дніпро

