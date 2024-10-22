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Які найпопулярніші в Україні нові та вживані дизельні авто

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Які найпопулярніші в Україні нові та вживані дизельні авто
В Україні стали більше купувати авто
фото: depositphotos.com

За даними Укравтопрому, кількість реєстрацій дизельних машин знизилася на 26%, але інтерес до нових автомобілів залишається стабільним

На авторинку України фіксується спад затребуваності імпортованих з-за кордону дизельних машин. При цьому популярність нових «дизелів», завезених в Україну офіційними каналами, продовжує залишатися високою. Про це повідомили в Укравтопромі.

За підрахунками асоціації, кількість реєстрацій дизельних авто впала до менш ніж 5,8 тисяч (-26% порівняно з минулим роком).

До цієї статистики увійшли 1,5 тис. нових і близько 4,3 тис. уживаних «дизелів» (+16% і -34% відповідно).

Нові:

  • Рено Duster: 406 реєстрацій;
  • Тойота Hilux: 148;
  • Фольксваген Touareg: 100;
  • Шкода Kodiaq: 81;
  • Мітсубісі L200: 69.

Уживані:

  • Рено Megane: 413;
  • Шкода Octavia: 324;
  • Фольксваген Passat: 279;
  • Ніссан Qashqai: 226;
  • Фольксваген Golf: 169.

Нагадаємо, що в Україні набрала чинності постанова №1132 Кабміну, згідно з якою під час продажу другого і більше автомобіля через комісійні майданчики буде потрібна довідка про його реальну вартість.

Крім того, оприлюднено рейтинг найпопулярніших вживаних авто з-за кордону.

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Теги: автопром статистика автомобіль

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