Які найпопулярніші в Україні нові та вживані дизельні авто
За даними Укравтопрому, кількість реєстрацій дизельних машин знизилася на 26%, але інтерес до нових автомобілів залишається стабільним
На авторинку України фіксується спад затребуваності імпортованих з-за кордону дизельних машин. При цьому популярність нових «дизелів», завезених в Україну офіційними каналами, продовжує залишатися високою. Про це повідомили в Укравтопромі.
За підрахунками асоціації, кількість реєстрацій дизельних авто впала до менш ніж 5,8 тисяч (-26% порівняно з минулим роком).
До цієї статистики увійшли 1,5 тис. нових і близько 4,3 тис. уживаних «дизелів» (+16% і -34% відповідно).
Нові:
- Рено Duster: 406 реєстрацій;
- Тойота Hilux: 148;
- Фольксваген Touareg: 100;
- Шкода Kodiaq: 81;
- Мітсубісі L200: 69.
Уживані:
- Рено Megane: 413;
- Шкода Octavia: 324;
- Фольксваген Passat: 279;
- Ніссан Qashqai: 226;
- Фольксваген Golf: 169.
Нагадаємо, що в Україні набрала чинності постанова №1132 Кабміну, згідно з якою під час продажу другого і більше автомобіля через комісійні майданчики буде потрібна довідка про його реальну вартість.
Крім того, оприлюднено рейтинг найпопулярніших вживаних авто з-за кордону.
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