Які найпопулярніші в Україні нові та вживані дизельні авто

За даними Укравтопрому, кількість реєстрацій дизельних машин знизилася на 26%, але інтерес до нових автомобілів залишається стабільним

На авторинку України фіксується спад затребуваності імпортованих з-за кордону дизельних машин. При цьому популярність нових «дизелів», завезених в Україну офіційними каналами, продовжує залишатися високою. Про це повідомили в Укравтопромі.

За підрахунками асоціації, кількість реєстрацій дизельних авто впала до менш ніж 5,8 тисяч (-26% порівняно з минулим роком).

До цієї статистики увійшли 1,5 тис. нових і близько 4,3 тис. уживаних «дизелів» (+16% і -34% відповідно).

Нові:

Рено Duster: 406 реєстрацій;

Тойота Hilux: 148;

Фольксваген Touareg: 100;

Шкода Kodiaq: 81;

Мітсубісі L200: 69.

Уживані:

Рено Megane: 413;

Шкода Octavia: 324;

Фольксваген Passat: 279;

Ніссан Qashqai: 226;

Фольксваген Golf: 169.

Нагадаємо, що в Україні набрала чинності постанова №1132 Кабміну, згідно з якою під час продажу другого і більше автомобіля через комісійні майданчики буде потрібна довідка про його реальну вартість.

Крім того, оприлюднено рейтинг найпопулярніших вживаних авто з-за кордону.