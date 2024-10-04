Пістолет, понад сотня набоїв і ножі: поліцейські викрили киянина у збуті зброї

Місцевому мешканцю повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю

Слідчі вилучили зброю та боєприпаси для проведення необхідної експертизи

У Києві викрито 45-річного місцевого мешканці у зберіганні та збуті зброї й боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба поліції.

В ході санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у чоловіка пістолет «ТТ», мисливську нарізну вогнепальну зброю, близько 116 набоїв, ножі, тощо.

Слідчі вилучили зброю та боєприпаси для проведення необхідної експертизи, а порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Місцевому мешканцю повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Волинській області поліція викрила групу осіб, яка організувала нелегальний продаж зброї на території держави. За даними слідства, організував незаконний промисел 49-річний уродженець Маріуполя, який проживає на Київщині. До нелегального продажу зброї чоловік залучив 39-річну співмешканку і 51-річного товариша. Саме вони підшукували «клієнтів» та надалі здійснювали транспортування зброї до покупців.